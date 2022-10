También está en este paquete un experto traído de España que se volvió clave en la construcción de sus discursos más estratégicos. Antoni Gutiérrez-Rubí pasó de ser estratega a asesor externo de comunicaciones y sus análisis son tan relevantes para Petro que fue él quien le ayudó a construir el discurso que dio tras ganar las elecciones y el de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es más: a Gutiérrez-Rubí le delegó la moderación del inicio de su Consejo de Ministros del viernes en la Casa Presidencial de Hato Grande.

Que un jefe de Estado tenga delegados para construir sus alocuciones es habitual, pero en Petro no: el mandatario es un político que trina solo, suele decidir por su cuenta y los apuntes externos los toma como comentarios, mas no siempre como consejos a seguir. Tan solitario es para tomar decisiones que incluso no tiene problema en llegar tarde o incluso no llegar a compromisos públicos, como ocurrió el pasado jueves Villa de Leyva, donde dejó esperando a los magistrados de la Corte Constitución, pues estaba prevista una intervención suya.

Otros amigos suyos de vieja data, de esos que llegaron muchos antes de que él fuera un presidenciable, caminan junto a él. El abogado Eduardo Noriega es tan cercano que su esposa, la también jurista Catalina Velasco, terminó en el Ministerio de Vivienda, un rol determinante para un inquilino de la Casa de Nariño que quiere hacer el cambio con “justicia social”.

Noriega era su escolta en la campaña y militó en el Polo Democrático Alternativo, uno de los tantos partidos que edificó las bases del petrismo junto a la Colombia Humana que lo llevó a la segunda vuelta de 2018.

Al economista Saúl Kattan Petro le delegó la consejería para la transformación digital. Kattan fue su guardián en ETB (la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) cuando él fue alcalde y, aunque sonó para ministro TIC, terminó en el ramillete de asesores cercanos al despacho presidencial.

Otro que estuvo a punto de tener un cargo directivo es César Ferrari, quien había sido designado como director del Departamento Nacional de Planeación, pero su nombramiento se cayó por tener doble nacionalidad (colombiana e italiana), un limitante de ley con el que no había contado Petro al momento de encargarlo.

Ferrari, sin embargo, sí quedó en la guardia petroniana como asesor grado 14 del Dapre, un cargo que tiene un salario de 9,4 millones de pesos: de los más altos que puede conseguir un asesor de esa oficina