Claudia López pasó de denunciar a Petro en CIDH por “sicariato político” a pactar una “Alianza por la vida”

Los últimos protagonistas del dicho “la política es dinámica” en Colombia son el expresidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Una fotografía que publicó el exmandatario en sus redes sociales muestra una posible alianza entre ambos líderes con miras a las elecciones regionales de 2027. Esto se sabe de la “nueva” alianza. El ahora jefe absoluto del Pacto Histórico escribió en un trino en su cuenta de X (antiguo Twitter) que es la “hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria”. Le puede interesar: Así quedaron las cargas en el Congreso para el gobierno De la Espriella: independientes y bancadas regionales serán clave.

En la fotografía se le veía a Petro abrazado a la también excandidata presidencial en lo que parece ser la sala de una casa, con un cuadro grande en óleo sobre lienzo de fondo.

El mensaje del exjefe de Estado mencionó —en un trino lleno de gazapos— que “la Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, yudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones”. Petro finalizó su pronunciamiento señalando que esa alianza política, hoy opositora al Gobierno de Abelardo de la Espriella, debe estar lista “ha (sic) reemplazar un gobierno extranjero e incapaz”.

Un pasado de peleas y denuncias entre Petro y López

Desde que Claudia López era senadora (2014-2018) y Gustavo Petro era alcalde de Bogotá (2012-2015), la relación entre ambos ha sido de amor y odio. Cuando él estaba al mando de la capital de la República y fueron las elecciones regionales en 2015, sostenían peleas en redes sociales por lo que ella consideraba era una intervención en ese proceso electoral. En 2018, cuando López era fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y Petro aspiraba por segunda vez a la Presidencia, recordó en una entrevista que le dijo al entonces candidato que “nadie en este país va a olvidar que trajiste a Hugo Chávez por primera vez, que hasta el año pasado defendías a Maduro y hoy, como todos los políticos, tratas de posar, de que no, mentiras, no eres tan cercano, que la verdad es que nunca has dicho que Chávez es el líder más extraordinario”. “Es que hasta la semana pasada fue incapaz de condenar y decir en una entrevista que Chávez había sido un dictador”, agregó entonces.

Aún así, en segunda vuelta, que enfrentó a Petro contra el uribista Iván Duque, la entonces senadora lo apoyó y invitó a votar por él. En su periodo como alcaldesa (2020-2023) la relación fue distante. Entre 2020 y 2021, el petrismo se declaró partido independiente a la Administración de Claudia López y durante el paro nacional de 2021 hubo cruce de declaraciones entre ambos. La entonces mandataria local llegó a pedirle a Petro que “no incendie más a Colombia y que no use más a los jóvenes como carne de cañón. Sin embargo, en junio de 2022, cuando el líder de extrema izquierda ganó la Presidencia, López, siendo alcaldesa, celebró ese resultado y hasta trinó que “al fin ganamos” y que “empezamos a escribir con toda ilusión una nueva página en la historia de Colombia”. En el tiempo en que coincidieron como alcaldesa de Bogotá y presidente de la República (de agosto de 2022 hasta diciembre de 2023), temas como la primera línea del metro de la capital y otros proyectos de movilidad volvieron a distanciarlos políticamente.