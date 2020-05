Condenas de la Corte desde 2014 irían a revisión

“Cuando se habla de la doble conformidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya decisión es la que genera un estándar regional que ingresó a nuestro bloque de constitucionalidad (caso Liakat Ali Alibux vs. Surinam), se estableció que estos recursos deben quedar en manos de jueces que tengan la posibilidad de revocar la sentencia. Así que pueden ser magistrados pares o incluso conjueces, pero no los mismos ni subordinados”, explicó el magistrado Alberto Rojas , presidente de la Corte Constitucional.

Así las cosas, la Sala de Casación Penal de la CSJ deberá proceder con la impugnación con una sala conformada por magistrados que no se hayan pronunciado antes sobre este caso, por lo que aquellos que lo condenaron no podrán conocer de este recurso.

Esta fue una fórmula propuesta por el constitucionalista Rodrigo Uprimny, quien había advertido la necesidad de reconocer el derecho fundamental a la doble instancia, no solo para Arias sino para todos los ciudadanos, pero que, en vista del boquete que se podía abrir en la justicia ordinaria, identificó en la impugnación de doble conformidad una estrategia para que el mecanismo no tuviera efectos suspensivos sino que la condena se entendiera ejecutoriada hasta que el juez que revisa la sentencia tome una decisión; detalle con el que no contaban los apoderados de Arias.

El abogado Marcel Tangarife advirtió que “una sentencia penal condenatoria que no ha sido impugnada y que se somete a revisión no ha hecho tránsito a cosa juzgada, así que no está en firme. Eso se tendrá que tener en consideración en el caso de Arias”.

Pero el abogado Víctor Mosquera, quien también representó al exministro en instancias internacionales, aseguró que Arias no tiene ningún interés en pedir su libertad, sino en demostrar su inocencia ante un juez imparcial, por lo que celebró la decisión de los togados como “un gran logro para los Derechos Humanos”.