Al término del cónclave que, por separado, sostuvieron en la mañana de este martes las bancadas de los partidos Conservador y La U , se acordó –por unanimidad– que no acompañarán la reforma a la salud del presidente Gustavo Petro “si no se acogen las propuestas presentadas”.

La directora de la colectividad, Dilian Francisca Toro, sostuvo que el propósito es defender “un sistema de salud moderno” que garantice el principio universal de salvar vidas, “mejorando lo existente y no uno que nos devuelva a un sistema que en el pasado demostró que no cumple con el objetivo del Estado en materia de salud”.

Por otro lado, los conservadores hicieron lo propio y aseguraron que no acompañarán la reforma a la salud si no se acogen las propuestas presentadas. “Si no se incluyen, el voto será negativo”, advirtieron.

La colectividad ha insistido en la defensa del usuario y en mejorar la calidad del servicio. También apuesta a que las EPS se transformen en gestoras de salud y vida, para que se dediquen al aseguramiento, al auditaje de las facturas, pero que no tocarán un peso. Adicionalmente, el fortalecimiento de la atención primaria en salud con un enfoque preventivo.