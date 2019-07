Correa, el primer candidato en inscribirse

El abogado y docente universitario, Rodolfo Correa, inscribió ayer ante la Registraduría su candidatura a la Gobernación de Antioquia por el Partido Alianza Social Independiente (ASI). De esta forma, se convirtió oficialmente en el primer candidato en la carrera electoral.

Desde la Registraduría de Medellín señaló: “me inscribo con un sabor dulce, logramos que el partido reconociera que somos la mejor opción, eso me da tranquilidad y me lleva a trabajar muy duro para no defraudarlos”.

EL COLOMBIANO conoció que Correa se inscribió rápido porque el partido ASI en la dirección nacional se encuentra en conflicto. Así que, para evitarse sorpresas en un posible cambio de decisión con su aval, decidió hacerlo.

Cabe resaltar que Correa recolectaba firmas por el movimiento “Ciudadanos” con el que pretendía coavalar la aspiración. Pero, ante la inscripción según la circular de la Registraduría, no tendrá tal oportunidad de hacerlo y deberá detener la recolección que llevaba desde mayo.

La precampaña estuvo rodeada de diversas estrategias. Entre ellas, un reality show para definir candidatos a las alcaldías y concejos de Antioquia. También, videos con mensajes polémicos, como las críticas a las Cortes por las decisiones de Santrich y ataques a sus competidores.

Dentro de las alianzas, mantiene acercamientos con el precandidato del Movimiento “Tú Puedes” Mauricio Tobón, todavía se encuentran en conversaciones, pero aseguró que “se mantiene hasta el 27 de octubre”.

Correa aseguró que ha sumado exmilitantes de Centro Democrático que no fueron respetados en los procesos internos y se sienten identificados con su propuesta de derecha.

Se espera que a la contienda se unan los precandidatos: Aníbal Gaviria, Andrés Guerra, Juan Felipe Palau, Iván Mauricio Pérez, Juan Camilo Restrepo y Mauricio Tobón .