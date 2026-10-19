Alias Paciencia habría escapado con $10.000 millones de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Alias Paciencia, señalado como segundo cabecilla de la estructura Carlos Patiño y responsable de sus finanzas, habría abandonado las disidencias de las Farc junto a su compañera sentimental, ‘Maryuri’, con cerca de $10.000 millones. La información, contenida en un informe de inteligencia militar, advierte sobre una posible fractura interna en la organización al mando de ‘Iván Mordisco’. El dinero habría estado destinado al pago de los integrantes del grupo y al sostenimiento de sus actividades ilegales en el suroccidente del país. La desaparición de los recursos habría ocasionado una búsqueda dentro de la organización. De acuerdo con el reporte, los integrantes de la Carlos Patiño estarían recorriendo viviendas, instalando retenes y revisando teléfonos celulares para obtener información que permita localizar a ‘Paciencia’ y recuperar el dinero. Lea también: Ofrecen $1.000 millones por alias ‘Ferley Ríos’, presunto autor del carro bomba en el Cauca La situación también habría tenido consecuencias para los habitantes de zonas rurales de El Tambo, en Cauca. El informe de inteligencia advierte que más de 400 familias estarían confinadas en Huisitó y otros sectores del municipio por las amenazas y restricciones atribuidas a integrantes de la estructura Carlos Patiño. Según los datos recopilados por las autoridades, los hombres armados estarían presionando a los pobladores para que entreguen información sobre el paradero de los dos fugitivos. La hipótesis dentro de la organización sería que parte de los recursos podría permanecer escondida en viviendas de la región.

La búsqueda estaría respaldada por información obtenida mediante interceptaciones técnicas, testimonios de fuentes humanas y datos aportados por personal infiltrado. El documento también señala que ‘Iván Mordisco’ habría ofrecido un ascenso dentro de la organización a quien consiga ubicar a ‘Paciencia’. Le recomendamos leer: De la ‘paz total’ a la ley de sometimiento: los puntos centrales de la propuesta de De la Espriella

¿Quién es alias ‘Paciencia’ y qué cargo tenía en las disidencias de las Farc?

‘Paciencia’, identificado en los reportes como ‘Jhonatan’, habría ingresado a la estructura Carlos Patiño en 2021. Su trayectoria dentro de la organización comenzó en la compañía Fray León, con presencia en zonas rurales de El Tambo. Posteriormente, habría asumido funciones de mando en Balboa y Patía, municipios de Cauca donde se le atribuye participación en ataques contra tropas del Ejército y otras acciones violentas. Durante 2025, habría estado vinculado a atentados en la vía Panamericana y al ataque contra militares en el sector de Guadualito, en Balboa. En ese último hecho fue secuestrado un soldado profesional.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Su ascenso lo habría llevado a asumir el manejo de las finanzas de la estructura y, más adelante, a ocupar el segundo puesto en la jerarquía. Esa responsabilidad explica la relevancia que tendría su presunta salida con recursos destinados a sostener las actividades del grupo armado. En septiembre de 2026, también habría participado en hechos relacionados con el homicidio del soldado profesional Idel José Torres Herrera y en la lectura de un comunicado sobre la entrega de su féretro al Comité Internacional de la Cruz Roja. Por su parte, alias ‘Maryuri’, su compañera sentimental, se encargaría de suministrar elementos tecnológicos a la estructura Carlos Patiño. No se vaya sin leer: Estos son los puntos que, según el minInterior Rodrigo Lara, tendrá en cuenta el Gobierno para soberanía de San Andrés

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