El recurso de reposición que vencía ayer y del que la defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez podría haber hecho uso, fue desestimado por sus abogados. El argumento del equipo defensor de Uribe fue que no tenía ningún sentido “presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma Sala. No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación”.

En un comunicado emitido ayer por...