Once Caldas ganó y América perdió en el arranque de octavos de Copa Sudamericana-2025

Once Caldas pudo ganar por mayor diferencia ante Huracán, pero por lo menos se fue adelante (1-0) en el arranque de octavos de final de la Copa Sudamericana, situación que no logró como local América de Cali, que perdió 2-1 contra Fluminense.
El primer partido del día -y de la ronda de los 16 mejores, cuya primera fase se completará entre este miércoles y jueves- se vivió en la ciudad de Manizales, donde Once Caldas se mostró superior ante el argentino Huracán.
Tras un primer tiempo sin grandes emociones y con un 0-0 marcado a fuego, en el complemento una jugada individual de Michael Barrios abrió camino al Caldas al terminar en penal que convirtió en gol el veterano Dayro Moreno a los 57 minutos.
Con su anotación, el delantero de 39 años igualó al atacante argentino Sergio Galván Rey como máximo artillero del ‘blanco blanco’ en competencias de la Conmebol, ambos con once goles.
“No porque se ganó todo está bien, nosotros tenemos que seguir trabajando y mejorando, y pensar en lo que viene, en ir a ganar porque el equipo demostró que puede ganar en Argentina”, dijo el técnico cafetero Hernán Darío Herrera.