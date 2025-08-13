Once Caldas ganó y América perdió en el arranque de octavos de Copa Sudamericana-2025

Once Caldas pudo ganar por mayor diferencia ante Huracán, pero por lo menos se fue adelante (1-0) en el arranque de octavos de final de la Copa Sudamericana, situación que no logró como local América de Cali, que perdió 2-1 contra Fluminense. El primer partido del día -y de la ronda de los 16 mejores, cuya primera fase se completará entre este miércoles y jueves- se vivió en la ciudad de Manizales, donde Once Caldas se mostró superior ante el argentino Huracán. Le puede interesar: Disturbios y peleas en el Atanasio tras partido Nacional vs. São Paulo; un brasileño fue individualizado Tras un primer tiempo sin grandes emociones y con un 0-0 marcado a fuego, en el complemento una jugada individual de Michael Barrios abrió camino al Caldas al terminar en penal que convirtió en gol el veterano Dayro Moreno a los 57 minutos. Con su anotación, el delantero de 39 años igualó al atacante argentino Sergio Galván Rey como máximo artillero del ‘blanco blanco’ en competencias de la Conmebol, ambos con once goles. “No porque se ganó todo está bien, nosotros tenemos que seguir trabajando y mejorando, y pensar en lo que viene, en ir a ganar porque el equipo demostró que puede ganar en Argentina”, dijo el técnico cafetero Hernán Darío Herrera.

Con dominio del balón, los campeones de la Copa Libertadores de 2004 intentaron ampliar el marcador pero sus intenciones fueron presas de la falta de intensidad e ideas en ataque. Enfrente, Huracán, subcampeón argentino, tampoco arriesgó y se volvió a casa con la llave abierta de cara a la revancha, a disputarse en una semana en Buenos Aires.

América no se rinde

Tras sorprender al colarse en semifinales del renovado Mundial de Clubes el mes pasado, Fluminense retornó a la Otra Mitad de la Gloria con un resonante triunfo en Colombia. “Sufrimos una gran presión, pero supimos soportar los ataques de los adversarios (...). Es un partido de 180 minutos y ganamos la primera parte”, dijo Renato Portaluppi, entrenador del equipo carioca, al final del encuentro en el estadio Pascual Guerrero. Los Diablos Rojos colombianos, cuatro veces subcampeones de la Copa Libertadores, dieron pelea pese a tomar un gol en contra en el amanecer del partido. Lea: “Hoy el fútbol no nos premia”: Gandolfi tras el empate de Nacional con Sao Paulo

Yerson Candelo con un desafortunado cabezazo le dio la apertura del marcador a los brasileños a los 7 minutos. El uruguayo Agustín Cannobio con un potente disparo, tras un despeje defectuoso de la defensa cafetera, anotó el 2-0 cuando el partido llegaba al primer cuarto de hora. Dos golpes que minaron la confianza de un equipo caleño que luchó por poner pimienta a la serie, misión que logró con gol de Cristian Barrios en los descuentos (90+3). “Estamos vivos, por supuesto, tenemos un segundo tiempo que jugar en Brasil. Si pudimos tener protagonismo en el partido, por qué no pensar que en Brasil podemos ganar 1-0 o 2-0”, advirtió el entrenador escarlata, el argentino Diego Raimondi. En una semana en el Maracaná, América deberá jugar un partido perfecto si quiere eliminar al Flu, campeón de la Libertadores en 2023. A su favor: el Tricolor ya no cuenta con el buen fútbol del atacante colombiano Jhon Arias, traspasado tras el Mundial al Wolverhampton inglés, y el experimentado zaguero Thiago Silva está lesionado.

Del Valle frenó a la revelación de 2025