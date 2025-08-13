En Medellín, 37 personas son capturadas por algún delito cada día

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en articulación con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, contabiliza 8.182 personas capturadas en lo que va de 2025 por diversos delitos, lo que consolida el compromiso institucional en la lucha contra el crimen.
Entre estos resultados, las autoridades destacan el aumento de 18 % en detenciones por el delito de extorsión, que pasó de 119 casos en 2024 a 141 este año, gracias a operaciones focalizadas y a la denuncia ciudadana.