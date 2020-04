Denuncian que la Cámara sí tiene cómo sesionar virtualmente pero no lo hace

En el marco de una sesión informal de la Comisión I éste miércoles, el expresidente de la Cámara, Alejandro Chacón, denunció que la corporación sí tiene la plataforma digital para hacerlo pero que de forma extraña no se hace y se busca otra alternativa.

En la reunión precisamente se discutió si la corporación tiene las condiciones técnicas para poder empezar a trabajar, tal y como ya lo avaló un decreto legislativo que expidió el gobierno nacional en medio de la emergencia económica.

Antes de la denuncia de Chacón, la directora administrativa Carolina Carrillo, señaló que por petición de la mesa directiva, que en cabeza de su presidente Carlos Cuenca, se empezó a cotizar cuál es el mejor operador que se puede contratar para lograr las sesiones ordinarias.

Sin embargo Chacón sostuvo que “prolongar el inicio de estas sesiones socava la legítima estructura del Estado, no es el momento de tener interpretaciones jurídicas y que no atienden el bien común, nosotros debemos reconocer la importancia del Congreso en este momento. Tenemos mecanismos tecnológicos e idóneos, tengo pruebas. Doctora Carolina, se que tenemos los recursos que pueden poner en línea a 240 congresistas con sólo tres funcionarios. Le pido que no le mientan a la Cámara el Congreso tiene la posibilidad de sesionar hasta con 240 personas en la Cámara, lo sé como expresidente de la corporación”.

Previo a esto, en el Senado su presidente Lidio García, se reunió de forma virtual con los voceros de los partidos para escuchar las recomendaciones que tienen hacia el gobierno, pero no precisó sobre cómo será la forma en que empezarán a sesionar de manera formal. Tampoco se ha pronunciado el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca.