“Siempre respeto”: Así fue la despedida que Álvaro Uribe le dio a María Fernanda Cabal tras su salida del Centro Democrático

El Centro Democrático perdió a una de sus figuras políticas más mediáticas y destacadas que militó en sus huestes desde su fundación en 2013: María Fernanda Cabal, quien fue senadora entre 2014 y 2026 y en dos ocasiones precandidata presidencial por ese partido, aunque nunca logró estar en el tarjetón definitivo. Aun con esta salida, la excongresista aseguró que su camino continuará en política.
Ante esto, la figura política más importante de esa colectividad, el expresidente Álvaro Uribe, le envió un corto mensaje de despedida que compartió en su cuenta de X (antiguo Twitter). “Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”, escribió.
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