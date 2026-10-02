“Afortunadamente no hice solo eso”, dijo Zidane sobre cabezazo a Materazzi

Zinédine Zidane, ahora seleccionador de Francia, habló sobre la recordada final del Mundial 2006 que los Bleus perdieron ante Italia, en la que fue expulsado por un cabezazo a Marco Materazzi en el último partido de su carrera.
En la víspera del duelo entre Francia e Italia por la Liga de Naciones de la UEFA, la pregunta para Zizou sobre aquel día de hace dos décadas era casi inevitable para los periodistas en la rueda de prensa.
“Las imágenes me lo recuerdan siempre, pasan en bucle todo el rato (sonrisa). Afortunadamente, no hice solo eso y tengo otras imágenes más agradables. Así que pienso más en las que son positivas”, dijo Zidane. “Es algo que forma parte de mi carrera”, apuntó.