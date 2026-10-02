Se agita el sonajero para reemplazar a Bruce Mac Master en la Andi: estos son los nombres que suenan

La salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) abrió el proceso para definir quién asumirá uno de los principales cargos gremiales del país, después de más de 13 años de gestión.
Aunque la Andi todavía no ha anunciado candidatos oficiales, entre los nombres que han comenzado a circular están María Paula Correa, Alberto Samuel Yohai, Antonio Celia y María Claudia Lacouture.
La elección estará a cargo de la Junta de Dirección General, que deberá avanzar en el proceso de selección. Entre los factores que se estarían considerando está que el próximo presidente del gremio cuente con el visto bueno del Gobierno nacional.
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