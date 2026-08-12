María Carolina Restrepo es la nueva directora del ICBF, ¿quién es?

En medio de la emergencia por el terremoto que tiene que atender el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, siguen haciéndose nombramientos. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llegó María Carolina Restrepo, tal como lo había anunciado hace un par de semanas el presidente.
Llega en reemplazo de Adriana Velásquez, quien ocupó el cargo como directora general encargada durante los últimos días.
En contexto: Abelardo de la Espriella posesionó a sus 18 ministros, al director del Dapre y a la consejera para las regiones
La nueva funcionaria es abogada de la Universidad Javeriana y recientemente aspiró al Senado de la República por el Centro Democrático, aunque no logró obtener una curul.
Antes, había expresado reparos al Movimiento Salvación Nacional, dijo en su momento en X, del que ahora deberá ser aliada: “Mi primer ejercicio político fue en Salvación Nacional, hace ya más de tres años. Y comprobé que no es un referente, y mucho menos para las mujeres”.