María Carolina Restrepo es la nueva directora del ICBF, ¿quién es?

En medio de la emergencia por el terremoto que tiene que atender el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, siguen haciéndose nombramientos. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llegó María Carolina Restrepo, tal como lo había anunciado hace un par de semanas el presidente. Llega en reemplazo de Adriana Velásquez, quien ocupó el cargo como directora general encargada durante los últimos días. En contexto: Abelardo de la Espriella posesionó a sus 18 ministros, al director del Dapre y a la consejera para las regiones La nueva funcionaria es abogada de la Universidad Javeriana y recientemente aspiró al Senado de la República por el Centro Democrático, aunque no logró obtener una curul. Antes, había expresado reparos al Movimiento Salvación Nacional, dijo en su momento en X, del que ahora deberá ser aliada: “Mi primer ejercicio político fue en Salvación Nacional, hace ya más de tres años. Y comprobé que no es un referente, y mucho menos para las mujeres”.

Su formación académica incluye una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, estudios en Administración de Empresas en Harvard University, Finanzas Corporativas en el CESA, Negociación, Conciliación y Arbitraje en la Universidad del Rosario y Fiscalidad Internacional en la Universidad Santiago de Compostela. En el sector privado, Restrepo es fundadora y una de las socias de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub, firma desde la que ha trabajado en asuntos relacionados con inversión extranjera, reorganización empresarial y defensa patrimonial, entre otros. Sin embargo, dentro de su recorrido no hay actividad relacionada con la niñez, que es el sector que deberá dirigir.

Al respecto, recibió críticas que respondió en X: “Hay quienes creen que dirigir el ICBF consiste en ser experto en infancia. No. Para eso existen miles de profesionales extraordinarios dentro de la entidad. Lo que hace falta en la dirección es alguien capaz de administrar con rigor una institución que maneja cerca de 12 billones de pesos, acabar con la corrupción, reorganizarla y garantizar que los recursos lleguen a los niños y no a los bolsillos de los corruptos”. Por medio de un video, De la Espriella anunció su nombramiento el pasado 29 de julio. Y en él señaló que “su trayectoria (la de María Carolina Restrepo) de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”.

Restrepo asumirá la dirección de una de las entidades centrales de la política social del Gobierno, encargada de la protección integral de niños, niñas, adolescentes y familias en Colombia. Para este Instituto, Abelardo de la Espriella propuso reformarlo; habló de mejorar sus procesos de contratación así como priorizar las canastas nutricionales contra el hambre pero reduciendo la dependencia de antiguos operadores. Siga leyendo: Colombia de luto: Gobierno decreta tres días de duelo en honor a las víctimas del terremoto

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