La declaración no estuvo precisamente enmarcada en el Estatuto de Oposición que le da a la bancada contraria al gobierno la posibilidad de dar tres discursos de réplica transmitidos por la señal pública de televisión durante los cuatro años del gobierno , si no que fue una convocatoria que el partido enmarcó en la posesión presidencial del pasado 7 de agosto.

Y lanzó una pulla contra Petro diciendo que él no será el nuevo mejor amigo de Nicolás Maduro, como considera que lo fue Juan Manuel Santos, sino que según ella se reencontrará con viejos amigos.

“Como oposición defenderemos la libertad en todas sus formas y nuestras voces no serán acalladas. Defenderemos a la Fuerza Pública, no creeremos en ilusiones del perdón social y defenderemos la propiedad privada”, prometió la senadora.

La tercera en tomar la vocería fue la senadora Paola Holguín reclamando no permitir la división entre “amigos de la paz y amigos de la guerra” porque, cree, todos los colombianos quieren la paz, pero que esta no puede llegar si no hay justicia.