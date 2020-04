La puja política entre Claudia López y el Gobierno

Que esta semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reprochara la decisión del Gobierno Nacional sobre retomar la actividad productiva en los sectores de la construcción y la manufactura, es un capítulo más de las tensiones que se han presentado en las últimas semanas entre el Distrito y el Ejecutivo sobre cómo se debe manejar la crisis del coronavirus.

Incluso, desde que comenzó la contingencia, Bogotá decidió emprender un simulacro de aislamiento obligatorio antes de que el Gobierno ordenara la medida en el ámbito nacional. Ahora, después de 29 días de clausura, el plan del Ejecutivo es que a partir del 27 de abril se retome de manera paulatina la actividad productiva en todo el país.

No todos podrán salir a trabajar, sino que se establecerán planes para ciertos sectores, con el fin de comenzar la reactivación de la economía. Pero López asegura que aún no hay condiciones para seguir esa disposición del Ejecutivo en la capital.

El debate de este miércoles se centró en que la alcaldesa asegura que solo hace dos días recibieron la notificación para reabrir la manufactura el próximo lunes, lo que en Bogotá, de acuerdo con las cifras del Distrito, implica lo movilidad de 436.000 personas. En el sector de la construcción su puesta en marcha significa que otros 300.000 ciudadanos salgan a la calle.

“Como apenas antier nos enteraron, apenas esta semana empezará la organización de reactivación futura, no para este lunes. Hasta tanto no aseguremos la organización e impacto de riesgo del ingreso de esos dos sectores, no reiniciará otro en Bogotá”, afirmó López.

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, respondió a las críticas de la alcaldesa asegurando que sí es posible ejecutar esa medida siguiendo protocolos de bioseguridad y adaptando condiciones para el transporte de los trabajadores. “Entendemos la preocupación, pero hay que empezar a coordinar para poder avanzar (...) Es un esfuerzo colectivo para adaptarnos a nuestra realidad”, aseguró Molano, en diálogo con Blu Radio.

Así las cosas, el Gobierno y el Distrito van en direcciones diferentes en este capítulo de la contingencia por el coronavirus. Más allá de un debate sobre si la ciudad está preparada o no para retomar ciertas actividades, o de la extensión que debe tener la cuarentena para mantener el bienestar de la ciudadanía, en el fondo también hay una puja política.