Duque defiende a Macías y le resta importancia a su “jugadita”

La “jugadita” del expresidente del Senado, Ernesto Macías, en la instalación de la nueva legislatura del Congreso en definitiva ha sido lo que más ha trascendido de la jornada. De hecho, el mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez, en entrevista con Colprensa, hizo un llamado para que el enfoque diera un giro al paquete de proyectos que abanderará su Gobierno.

“Yo no le daría mucha importancia”, dijo el mandatario y en ese sentido le dio la razón a Macías argumentando que el protocolo solo establece que el presidente de la República instala el Congreso y pasa a radicar los proyectos a los que quiere que el legislativo le ponga el énfasis. También sostuvo que no conocía el orden del día, pero que si fuera el caso tampoco estaba obligado a quedarse para el discurso de la oposición del pasado 20 de julio, que estuvo a cargo del senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo.

Y es que la polémica se desató luego de que Macías sin percatarse que su conversación estaba siendo grabada, asegurara que le tocaba por obligación dejar que la oposición hablara, pero que iba a pedirle a la comisión que sacara al presidente para que no los escuchara. A esto lo llamó su última “jugadita” como presidente del Senado.

Sin embargo, la defensa del presidente Duque a Macías luego de que se desatara el escándalo en la opinión pública y en especial después de que la Procuraduría General de la Nación abriera investigación preliminar en su contra por supuestamente haber incurrido en una conducta indebida en el momento en que la oposición llevaba a cabo su derecho de réplica, no ha sido bien aceptado por algunos sectores.

Para el analista político John Mario González, no es de extrañar la actitud del presidente Duque porque como mandatario hace lo que cree más conveniente para los intereses del Gobierno, sin embargo, señala el analista, el problema es que no ha mostrado un liderazgo para realmente asumir la posición de conciliación que dijo que iba a asumir desde que se posesionó como el dirigente del país.

Según González, lo que ha habido es un doble juego por su parte, que se manifiesta en acciones tales como las que ha hecho con el proceso de paz, que por un lado afirma que lo respetará mientras por otro busca ponerle trabas a través de sus acciones o de sus copartidarios.

“Yo no le pongo a eso misterio. Yo no tengo contendores políticos. Yo no estoy compitiendo por la reelección, yo soy el presidente de todos los colombianos y quiero gobernar para todos los colombianos. Si el estatuto de la oposición dice que hablan, pues que hablen, perfecto. Si el estatuto de la oposición dice que hay réplica, pues hay réplica. No le metamos eso más misterio”, añadió el presidente en la defensa que hizo de Macías.

El experto dice que sus palabras son una muestra de ese doble juego que ha tenido con Macías y en varias ocasiones con el Centro Democrático desde la pasada legislatura, cuando Macías en una entrevista posterior a la instalación del nuevo Congreso dejó entrever que Duque tenía conocimiento del discurso polarizador que haría en como presidente del Senado, y que también fue criticado por muchos.

“Lo que denota esto es la mala leche del expresidente del Senado, que se destaca más por su agresividad que por su capacidad intelectual. Es un hombre poco racional. Macías la embarra tanto de entrada como de salida, pero aunque el presidente Duque quiera bajarle al incidente, en todo caso me parece que ya no pudo porque la noticia no fue el discurso de Duque en el Congreso, sino la embarrada de Macías”, agrega González.

En este sentido el mandatario agregó que la instalación del Congreso el pasado 20 de julio no se puede reducir a lo que dijo Macías en los micrófonos porque ya reconoció su error y además hay temas más importantes que se trataron.

“¿Del 20 de julio lo que nos queda de reflexión nacional son 30 segundos de conversación?”, señaló Duque y añadió que tampoco se puede reducir el balance que se le hizo al país en educación, salud infraestructura, entre otros temas, solo a esto porque todo tiene su momento y su espacio.

Jorge Yarce Tamayo, analista político señala que lo que hizo Duque defendiendo a Macías fue un acto de lealtad porque ellos fueron compañeros en el Congreso y son miembros del mismo partido, de la misma bancada. Dice que su postura es inteligente porque el país no se puede quedar con solo el comentario que hizo el ahora expresidente del Senado.

En relación a la investigación que abrió la Procuraduría en contra de Macías, Yarce Tamayo señala que no habría falta disciplinaria porque se trató de una conversación que hizo no sabiendo que tenía un micrófono abierto. De esta manera, señala, no habría valor jurídico de esta evidencia.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe iniciar investigación para determinar si hubo violación al Estatuto de la Oposición. “Tiene que pronunciarse también con lo que pasó con el debate de control político, que le correspondía a la oposición cerrarlo y no permitieron que fuera cerrado en el Congreso de la República, así que sobre ese tema también hay que mirar”.

Barrios argumenta que la oposición no tuvo garantías claras porque el escenario no estuvo dispuesto a darse y se evidenció en que no les permitieron que hicieran las conclusiones.

Según el presidente, el país se debe concentrar en que se radicaron proyectos importantes como el que pretende endurecer las penas contra quienes cometan actos de corrupción o el que pretende ascender de forma póstuma a los estudiantes de la escuela militar de cadetes Francisco de Paula Santander, quienes murieron el pasado 17 de enero luego de un atentado del Eln en Bogotá.