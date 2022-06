Durante una entrevista en RCN Radio, Gustavo Petro destacó el conocimiento que tiene Juan Daniel Oviedo en el tema estadístico, y por esa razón declaró que le gustaría tenerlo en su gabinete si llega a ganar la presidencia este domingo, en la segunda vuelta presidencial.

“Yo no le he dicho a él, esto es también una ‘chiva’ para él. No sé si quiera o no, pero me parece un bien funcionario, lo he visto; yo tengo que recurrir a las estadísticas todos los días cuando salen y he mirado el trasfondo profesional de él”, mencionó el candidato del Pacto Histórico.

Por último, Petro agregó que a pesar de no conocer la corriente política de Oviedo le gustaría que continuara con la labor que actualmente desarrolla en el Dane.