El exsenador Luis Alberto, el ‘Tuerto’, Gil pide beneficio de casa por cárcel

En la audiencia en la que se busca que se le revoque la medida de aseguramiento al exsenador Luis Alberto Gil, también conocido como ‘el Tuerto’, su defensa insistió que su cliente está en condiciones críticas de salud por lo que debe tener el beneficio de la casa por cárcel mientras avanzan las investigaciones que lo comprometen en el presunto favorecimiento de la extradición al exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández, ‘Jesús Santrich’.

Ante el estrado, el abogado Óscar Díaz aseguró que su prohijado requiere “de manera urgente” una intervención de corazón. “Mi cliente no va a poder vivir si no se le hace una rehabilitación a la mayor brevedad y si no se le trata como se le debe tratar con las medicinas para la tensión”, señaló el jurista.

Gil actualmente está recluido en la cárcel La Picota y, a consideración de su defensor, si no se le brinda a atención prioritaria podría perder la movilidad. Sin embargo, ante el despacho judicial radicó certificaciones médicas expedidas por un médico particular.

Ante esto, la delegada de la Procuraduría se opuso a las pretensiones del exsenador explicando que dichos conceptos médico legales deben ser expedidos por profesionales del Instituto de Medicina Legal.

En este proceso también está involucrado el exfiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, Carlos Julián Bermeo, junto con Orlando Villamizar, Ana Cristina Solarte Burbano, esposa de Bermeo, y Yamit Alejandro Prieto Acero a quienes les imputaron cargos por concierto para delinquir y cohecho.