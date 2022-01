Uribe le pidió “no dar mal ejemplo” a concejal que acusó a conductor de inDriver

Por su parte, Osorio mostró su arrepentimiento por lo sucedido. “En ningún momento fue nuestra intención que todo saliera de la manera en que se está dando. Ha sido muy incómodo que la gente sea tan pasional y nos estén amenazando hasta de muerte”, aseguró Osorio.

Mientras tanto, Carlos Gutiérrez, el conductor de 60 años que fue acusado por Osorio, está esperando para sacar su carro de los patios. Según se conoció, el vehículo pertenecía a su hija.

“Por necesidad abrí la aplicación porque no tenía plata para la comida y para el hotel. Me puse a sacar InDriver y, desafortunadamente, el primer servicio que hice fue el del concejal que me llamó y me tendió la trampa”, expresó Gutiérrez.