Desde sus redes sociales, el candidato del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, se expresó paralelamente sobre el debate presidencial de EL COLOMBIANO, porque no había sido invitado. Llegó más temprano que los otros candidatos.

Con su teléfono celular siguió minuto a minuto el debate. Fue escuchando cada una de las preguntas realizadas a los candidatos invitados, Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, y las iba respondiendo como si se las hicieran a él.

Lo hizo a través de un video que grabó en la entrada de esta casa editorial, e incluso respetaba el tiempo que daban los moderadores.

No ingresó al debate porque no estaba invitado, ya que este se hizo con los candidatos que lideran las diferentes encuestas, tras una decisión de la alianza de medios.

Con cara de sorpresa fue viendo cómo llegaban cada uno de los candidatos invitados, excepto Gustavo Petro, y dijo: “Para los medios nacionales, no tenemos derecho a participar de debates presidenciales. Fui el primer candidato en inscribirse, sin embargo, no me reconocen como tal”.