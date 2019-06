Farc se prepara a batallar con votos

En 30 municipios del departamento de Antioquia el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, buscará, mediante coaliciones, tener candidatos a la Alcaldía. Además, presentará aspirantes a Juntas Administradoras Locales, Concejos y a la Asamblea. Es de recordar que cuando el partido se midió en las urnas en el 2018 no tuvo una votación significativa en Antioquia, en donde no sumaron más de 5.000 votos.

No obstante, hoy tiene una estrategia para lograr representatividad: tendrá candidatos donde no son estigmatizados y no serán candidatos propios, sino en alianza con sectores alternativos. Anunciaron además que esperan lograr un puesto tanto en la Asamblea como en el Concejo de Medellín.

En una sede pequeña en Medellín, que no tiene el logo en la puerta, por seguridad, el grupo exguerrillero discute de territorios, pero no para hacer ataques, sino para conquistarlos con votos.

Los deseos

A pesar de que electoralmente no están muy consolidados, el partido sueña con llegar a los territorios como una alternativa electoral. Frente al Concejo y a la Asamblea, por ahora no está definido si irán en lista cerrada como cabeza de lista o en coalición dentro de una convergencia de izquierda con los sectores alternativos.

Marcos Urbano, coordinador político del partido indicó que no tienen “candidatos propios para las alcaldías porque no queremos que se produzcan hechos violentos y no queremos crear una polarización extrema, pensamos que más adelante sí, pero por ahora vamos a ir con alianzas”.

Anorí, Dabeiba, Ituango, Mutatá, Remedios, Segovia, son algunas de los municipios que buscarán conquistar, en donde históricamente tuvieron presencia como grupo guerrillero. El listado completo de municipios, esta colectividad no lo reveló por motivos de seguridad. Es de recordar que en las elecciones al Congreso en Anorí y Dabeiba la Farc derrotó a partidos como el Polo, el Verde, La U, Cambio Radical, entre otros.

Urbano dijo que la cabeza de lista a la Asamblea será el exguerrillero, Elmer Arrieta, conocido como alias el “flaco”, quien fue el segundo al mando del frente 18. Desde joven tenía aspiraciones políticas, antes de pertenecer a la guerrilla militó en las juventudes del Partido Comunista. Además, Arrieta afirmó que su candidatura es para “la defensa del Acuerdo de Paz, la vida y la democracia para todos los antioqueños”.

Del mismo modo, la cabeza de lista al Concejo de Medellín, Francy María Orrego, en sus años de combatiente uso alias de “Erika Montero”, ella también hizo parte de Juventud Comunista, fue la mujer con más alto rango dentro de la exguerrilla, y exnegociadora del Acuerdo de Paz desde 2015.

¿Nueva derrota?

En las urnas el partido solo ha obtenido buenos resultados, sino fuera por el Acuerdo de Paz que les garantiza las curules en el Congreso y su personería jurídica; en la actualidad no existiría. Según los analistas, los exguerrilleros no conocen el mundo electoral y siguen cometiendo errores que el electorado castiga.

Respecto a su participación en política, el docente de la Cátedra Conflicto, negociación y Paz de la Universidad Nacional, Carlos Alfonso Ortiz, “en las últimas elecciones no les fue bien, la expectativa era mayor, venían de un legado de la Unión Patriótica que en votaciones fue exitosa. Hoy, en términos electorales la Farc no significa mucho, no arrastran votos, ni opinión.”

En las elecciones legislativas del 2018, a nivel nacional, la Farc obtuvo 52.532 votos, y en Antioquia el partido sacó 4.622 votos, los que no son suficientes ni para alcanzar una curul en el Concejo de Medellín. Además, esto se suma a la victoria del No en el plebiscito y el triunfo Centro Democrático, el partido opositor, en la presidencia y el Congreso.

De hecho, Urbano, expresó que el proceso electoral es complejo: “Estamos en un terreno que no conocíamos, estamos en un campo desde lo mediático, y esto influye en un mucho en la mente del elector. La estigmatización de la confrontación nos hace daño, nos han tratado de ubicar como simples criminales, sin objetivos políticos”.

El docente de Partidos Políticos de la Universidad Nacional, Jaime Carrión, expresó que, conservar las siglas Farc, el manejo del partido al caso de Jesús Santrich, las salidas en falso de los líderes son ejemplos puntuales que demuestran la imposibilidad de su actuar político.

También, concluyó que el grupo “no cuenta con un espacio público donde comunicar las ideas, es decir, no pueden hacerlo ni en el entorno virtual ni en la plaza pública. En ambos lugares el matoneo al mensaje político es evidente. Sin duda esto afectará decisivamente su campaña”.