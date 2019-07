Cambio Radical, el as bajo la manga del gobierno Duque

No será una aplanadora, pero sí llegará con refuerzos. Mientras transcurría la celebración del Grito de Independencia y el presidente de la República, Iván Duque Márquez, instalaba las sesiones del segundo periodo legislativo en el Congreso, Cambio Radical debatía la posibilidad de convertirse en partido de gobierno. De hecho, esta semana la bancada podría reunirse para decidir allí el salto de la independencia a ser escudero del Ejecutivo.

El primer año de relaciones del gobierno de Duque con el Congreso fue difícil. La reforma política y la de la justicia no pasaron. El Plan de Desarrollo fue aprobado por pupitrazo, y aunque los congresistas le dieron el sí a 19 proyectos y a dos nuevos ministerios (Ciencia, Tecnología e innovación y el de Deporte), el legislativo fue escenario de polarización por las objeciones a la ley estatutaria de la JEP y ello retrasó las iniciativas anticorrupción, entre otras.

Por esta razón, el discurso ofrecido por el jefe de estado se enfocó, en gran parte, en reiterarles la invitación a los congresistas para “trabajar unidos y en armonía para buscar las inversiones estratégicas que mejoren la calidad de vida de los colombianos”.

Además extendió su invitación para que en esta segunda legislatura “avancemos en la generación de un marco de protección a la vejez colombiana, que impongamos la cadena perpetua a violadores y abusadores de niños, que avancemos en los proyectos anticorrupción, que debatamos el futuro del mercado de capitales y del crecimiento limpio, que aprobemos importantes acuerdos de doble tributación”.

A esto le sumó una discusión a los asuntos de prioridad nacional como la consulta previa, una Justicia cercana al ciudadano y la lucha contra la extracción ilícita de minerales. También se refirió a la reforma a las corporaciones autónomas regionales, el futuro de las regalías y el fortalecimiento de la extradición.

Cambio Radical está cerca

Contar con 16 votos más en el Senado, y 30 en la Cámara de Representantes, sería un impulso necesario para el Gobierno si ese partido llega.

Para que esto suceda, la familia Char, con un grupo de siete senadores, serían los más interesados en sumarse al Centro Democrático, Partido Conservador, Movimiento Mira y Colombia Justa Libres como partidos de gobierno.

En otro bloque, integrado por los senadores Temístocles Ortega y Germán Varón, aunque no dan un no rotundo, tampoco están muy convencidos porque lo consideran algo innecesario.

Según un militante del partido, en las últimas reuniones de Iván Duque con los jefes de las colectividades, fue Germán Vargas Lleras al que mejor le fue.

“El presidente pidió que Cambio Radical apoyara la Ley TIC y el proyecto para que el secuestro y el narcotráfico no fueran conexos al delito político. Así fue y se creó un puente”, informó el militante a EL COLOMBIANO.

El canciller, Carlos Holmes Trujillo, y la consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen (barranquillera y cercana a los Char), son quienes han hecho el lobby para sumar a Cambio Radical.

El senador de ese partido Richard Aguilar insinuó que aunque están cómodos en la independencia, la mayoría está a favor de pasar a ser de gobierno, aunque algunas cosas tendrán que mejorar. “Hay xenofobia legislativa, ministros a los que se les dificulta relacionarse, o creen que atender y hablar con congresistas es prácticamente un delito”, apuntó el senador.

También añadió que la representación política es importante, “porque hace que el partido asuma responsabilidades, sin abusar”.

El senador Germán Varón, confirmó que esta semana la bancada tendrá una reunión para tomar la decisión, la cual acatará aunque prefiera la independencia.

Los últimos acuerdos en proyectos como la reforma a la justicia, vaticinan la llegada de Cambio Radical si se da el guiño de su jefe natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Uribismo recargado

La bancada mayoritaria en el Congreso, el Centro Democrático, prepara proyectos como la congelación de salarios a los congresistas y ley de ferrocarriles. Pero con lo que sacudirán la opinión pública será el proyecto de segunda instancia retroactiva, la cual presentan justo cuando el exministro Andrés Felipe Arias fue extraditado desde Estados Unidos y deberá pagar una condena de 17 años de cárcel.

Y no sería lo único. La senadora Paloma Valencia reconoció que estudian otras iniciativas que levantarían polvareda. “Estamos mirando si volver a insistir en la unificación de las cortes, que es fundamental para que el país pueda volver a tener coherencia en las sentencias. Creo que volveremos sobre reformas a la JEP, fundamentales para quienes votaron por nosotros y eligieron al presidente Duque. No puede ser que quienes ganamos democráticamente el plebiscito y la Presidencia, sigamos sin poder modificar algunos apartes graves de esos acuerdos”, aseguró.

El senador y opositor del uribismo, Gustavo Petro, considera que antes veía ministros fuertes y “sapientes”, y ahora ve un vacío por ausencia de gobierno. “El problema de Duque es que no tiene agenda, ha hecho que el Congreso gire alrededor de unos temas que en mi opinión son artificiales, no responden a la crisis de una familia colombiana del común. La JEP, que se comió buena parte del periodo anterior y ahora la ley Arias, que será el eje de la discusión que viene, ambas cosas, no resuelven el problema de la familia colombiana”, dijo.

Para Iván Garzón, docente de Ciencias Políticas de la U. de La Sabana, “si el Gobierno se enfoca en la doble instancia retroactiva para Arias, estaríamos frente a un escenario similar al del semestre pasado, en el cual estuvieron enfocados en temas que no le cambian la vida a la gente”.

Jaime Duarte, profesor del área de gobierno de la U. Externado, piensa similar. “Antes fueron las objeciones y ahora será la doble instancia para aforados. Eso divide al Congreso y habrá muchos impedimentos. Es un tema que genera pasiones, vuelve a polarizar al país y se abre una caja de pandora con temas que ya estaban cerrados, como ha pasado con las cortes”.

Los retos para el Congreso

Un año exigente tendrán los congresistas en la nueva legislatura. Además, en los próximos tres meses estarán muy ocupados haciendo política regional con sus candidatos.

A pesar de que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aceptó que hay acercamientos no solo con Cambio Radical sino con el Liberal, la temática que se proyecta generaría polarización. La llamada “ley Arias”, el proyecto para prohibir el consumo de sustancias en parques y el de cadena perpetua para violadores de menores de edad, intensificarán divisiones y desgastes.

Por el Congreso también deberá tramitarse la reforma a la justicia, el estatuto anticorrupción, la reforma pensional, y el Sistema General de Regalías. La reforma política, que había sido una de las banderas del Gobierno, no sería presentada en esta legislatura por falta de acuerdos con los partidos, según confirmó la ministra Gutiérrez.

La llegada de nuevas fuerzas a la coalición de Gobierno le refuerza a Duque su gobernabilidad, mientras los proyectos protagonistas no sean los que crean tensiones y enfrentamientos en el legislativo, lo cual podría afectar su deseo de hacer de Colombia un país con más equidad.