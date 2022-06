El presidente electo, Gustavo Petro, aseguró que Piedad Córdoba, senadora electa por el Pacto Histórico, debería “hacerse a un lado” una vez se posesione como congresista con el fin de que resuelva los problemas judiciales que tiene en Estados Unidos.

Las declaraciones de Petro se dieron en medio de una entrevista con la revista Cambio que se llevó a cabo el viernes pasado y salió a la luz este 26 de junio.

Petro aseguró que la situación de Córdoba era “compleja” y señaló que son los jueces de Colombia y Estados Unidos quienes deben tomar decisiones sobre el futuro de la senadora electa. De hecho, aseguró que Córdoba y su familia han tenido relación con la DEA y la justicia norteamericana.

“Eso sé que es reservado, por cosas que ya ni siquiera pasan por normas colombianos, pero que no son propias para un ejercicio político en Colombia”, aseguró. Descartó que Córdoba no se posesione en el Congreso, por las implicaciones legales que podría tener no asumir su curul.

Pero indicó que su situación jurídica “ameritaría que diera un paso al costado”, aun siendo senadora.

Aunque no especificó cuáles, dijo que hay varias “figuras jurídicas” que le permitirían a Córdoba apartarse de su gestión política.