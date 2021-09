Pese a lo dicho por la Corte, está vivo el debate en torno a si la Colombia Humana podrá inscribir listas al Congreso antes del próximo 13 de diciembre, fecha cuando vence el plazo electoral. El antecedente que no le juega a favor es el del Nuevo Liberalismo, el cual no ha podido inscribir listas porque no se ha publicado el fallo que ratifica su personería jurídica, concedida hace 44 días. Sin embargo, para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, en el caso de la Colombia Humana “el fallo está en firme así la decisión no haya sido publicada”.