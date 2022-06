Todas estas ideas las han lanzado sin dar mayores detalles sobre los costos o la manera en que quisieran llevarlas a cabo. Pero esto no quiere decir que sean imposibles y de hecho, expertos coinciden en que más de una podría lograrse, siempre con condiciones en el método y en la revisión de cada paso.

Sin embargo, las más recientes propuestas de los dos son distintas entre sí. Al revisar tres de cada uno de ellos, es sencillo ver algunas complicaciones, aunque no son necesariamente inviables.

No obstante, los dos tienen planes de Gobierno progresistas respecto a los candidatos de derecha que se quemaron en la primera vuelta. Y ambos intentan llevar la bandera anticorrupción, aunque Hernández tiene una imputación penal en curso y Petro se ha aliado con personas cuestionadas.

El candidato dice que en su gobierno se implementarán subsidios directos a quiienes vivan a más de 50 km de su universidad, para reducir la deserción. Óscar Manco, doctor en economía, piensa que las políticas de disminución de deserción escolar generan competitividad, pero no pueden únicamente basarse en el transporte, sino también en el acompañamiento a los estudiantes en diferentes sentidos, como brindándoles apoyo psicológico, emocional, alimenticio y, claro, académico. A pesar de tratarse de un gasto adicional (no está claro el costo), es una medida más o menos viable.

Mientras el bumangués aceptó con un largo listado de condiciones, Petro hizo lo propio pero vagamente. No terminaron llegando a nada concreto.

Este no terminó haciéndose porque las campañas de los candidatos no se pusieron de acuerdo para cumplir el fallo de tutela, que les ordenaba solicitar la realización conjuntamente.

Aún así, las propuestas, como muchas veces en política parecen haber pasado a un segundo plano. Muchos no votan solo por ese motivo y, de hecho, las campañas están preocupadas por el voto en blanco, que en la última encuesta Invamer iba por el 4,7%.

-Chao al 4x1000:

Hernández promete eliminar el 4x1000, ese impuesto que lleva 24 años cobrándose, aunque debía ser temporal. Óscar Manco, doctor en Economía, dice que con esto se generaría un déficit fiscal adicional cercano a los 10 billones de pesos, si no se reemplaza esa plata o se baja el gasto, algo que el candidato también ha propuesto. Por lo tanto, es una propuesta viable siempre y cuando se acompañe de otras medidas que compensen.

-No más tantas camionetas blindadas:

Él dice que retiraría las camionetas blindadas a los congresistas que no las requieran. Dependiendo el nivel de amenazas, algunos podrían mantenerlas. Para Juan Pablo Paredes, consultor internacional de seguridad, las medidas de mitigación de la seguridad deben resultar de estudios técnicos de riesgo, más no de percepciones. “La propuesta de eliminar completamente los esquemas de seguridad de los congresistas es inviable. La eliminación de ciertos elementos de protección es posible, pero no de manera arbitraria y generalizada”, señala.