Iván Duque, un año de altibajos en su gestión

Discusiones con las Cortes por sus fallos, un Congreso polarizado cuya mayoría no va en sintonía con el Gobierno y la caída de su imagen favorable según las encuestas de Yanhaas, que pasó de 56 % al inicio del mandato a 28 % en la última medición de junio; son reflejo de las complicaciones que el jefe de Estado ha tenido para unir a Colombia.

No le ha quedado fácil al presidente Duque cumplir con su deseo de “construir el gran pacto por Colombia” y que primero esté lo que une al país por encima de las diferencias.

Para César Niño , profesor de Escuela Política de la Universidad Sergio Arboleda, el concepto de no “mermelada” para los congresistas, es un factor que ha jugado a su favor por el mensaje implícito de no aceptar componendas a cambio de apoyo político, pero tiene reparos. “Se ha puesto contra las cuerdas porque tiene menos maniobra para sacar adelante la agenda pública”.

“En la implementación del Acuerdo con las Farc, se debe cumplir por las partes firmantes y las Farc tienen una responsabilidad en algunos incumplimientos. El presidente pone su capacidad institucional para legitimar esos procesos, pero parece que ante la opinión pública no va bien la implementación de los acuerdos”, dijo Niño.

Según Valencia, Duque no ha logrado un gran pacto nacional ni una gobernabilidad adecuada, porque “el país está dividido entorno a la paz y la guerra, y porque en medio de todo están las elecciones locales y regionales”.

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE



Navegabilidad del Magdalena, en veremos

Aunque en septiembre de 2018, el Ministerio de Transporte anunció que haría viable la navegabilidad del río Magdalena –como también se intentó en el gobierno Santos– a la fecha no se han revelado detalles del nuevo contrato y tampoco cuándo saldría a licitación. Sin embargo, se han firmado varios contratos, por ejemplo, de cooperación científica y para garantizar su dragado.

Reactivación del Túnel de la Línea

Este es uno de los proyectos de infraestructura más importantes que se realizan en el país, lleva en construcción 11 años y se han invertido cerca de 2 billones de pesos. Durante un año las obras del Cruce de la Cordillera Central, que incluyen la construcción del túnel de la Línea, estuvieron paralizadas. Por tal razón, una de las primeras tareas del Gobierno Duque fue firmar tres contratos medio billón de pesos para terminar el 12 % que hace falta del proyecto. Según el Invías el túnel será puesto en operación en el segundo semestre de 2020.

Las carreteras de Cuarta Generación, en ejecución

Aunque el gobierno_Santos estructuró todo el programa de vías de Cuarta Generación, en agosto de 2018 solamente había seis proyectos funcionando bien y tres a media marcha. Hoy hay 22 en funcionamiento de un total de 29, esto equivale al 75 % de las iniciativas andando. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, durante este año se han logrado 4 cierres financieros y se tiene la meta de viabilizar 5 cierres más antes de que finalice 2019. Duque creó la Sala de Reactivación Económica, para los proyectos de infraestructura.

Accidentes en las vías

A pesar que desde 2005 se creó la Agencia de Seguridad Vial, los avances en esta materia siguen siendo muy pocos. De acuerdo con Medicina Legal en 2018 murieron en las vías, 6.879 personas, mientras que en 2017 6.754. La misma ministra de Transporte Ángela María Orozco indicó, en entrevista con este diario, que ha sido insuficiente los resultados y que es necesario fortalecer la Agencia.

Deforestación, un paso que aún no es suficiente

Aunque la reducción del 10 % en la deforestación durante 2018, según el Ideam, fue una buena noticia, la realidad es que en el país los bosques siguen siendo talados. El año pasado fueron deforestadas 197.159 hectáreas, frente a las 219.973 registradas en 2017, es decir, 22.841 hectáreas menos. Frente a esto, el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, dijo que este es el comienzo de “la presencia integral del Estado en las regiones”. No obstante, hay que precisar que el gobierno dijo que la deforestación disminuyó en un 17 %, pero esta es una proyección. La cifra oficial de disminución real es del 10 %.

ECONOMÍA



Exceso de optimismo sobre el crecimiento económico

Pese a la nueva reforma tributaria de 2018 y que el Gobierno se muestre optimista frente a un crecimiento económico, que espera cierre en 3,6 % en este año, los analistas se alejan de esta previsión. La incertidumbre internacional, el bajo dinamismo de las exportaciones, los altos desempleos han implicado que el Banco de la República se aleje de esta perspectiva y plantee un 3%.

La apuesta por fortalecer la economía naranja

Cuando Duque fue senador, promovió la Ley Naranja (Ley 1834 de 2017) con el fin de concederle a las industrias creativas mayor peso en la economía nacional. De allí hacen parte las actividades culturales (cine, televisión, música o libros), la moda, el diseño, las artesanías, la arquitectura, la publicidad, las agencias de información, la tecnología e innovación. Se han impulsado más de 60 iniciativas y se contemplan inversiones por 3 billones de pesos, fijados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Exportaciones, de capa caída

Pese a una tasa que es favorable para exportar más, el comercio exterior no levanta cabeza. El Dane refleja que entre enero y junio las ventas al externas han caído 1,5 %, y cerraron en 20.246,8 millones de dólares. El plan está en abrir mercados para productos no mineros. Se busca mercado para el agro a través de los TLC.

Fracking, avanzando

El Gobierno ya recibió el concepto de la mesa de expertos sobre la viabilidad de la explotación de gas y petróleo. Se puede hacer, pero con condiciones y en lugares específicos, priorizando el cuidado por el medio ambiente. Ecopetrol ya está realizando pruebas piloto en Colombia y realizó acuerdos para explotar en Estados Unidos. La idea va avanzando con pasos seguros.

Así van los impuestos

Duque llegó con una reforma tributaria debajo de la manga. Con el eufemismo de Ley de Financimiento ratificó la reducción de impuestos a las empresas, creó el régimen simple y el de las megainversiones. Modificó el IVA para gaseosas y cervezas y se crearon nuevas exenciones. En el primer semestre, el recaudo ha crecido 10,3 % llegando a $82,01 billones, según cifras de la Dian.

El camino hacia lograr una la vejez digna en el país

Desde el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos existe la urgencia de una reforma pensional. Hoy solo 25 % de las personas en edad de pensión se jubilan. Se espera que la propuesta llegue este año. Por ahora, se tiene claro que no se tocará la edad de pensión, según a reiterado el presidente Iván Duque, y, también, que el foco de la modificación es que los subsidios de protección a la vejez lleguen a los más necesitados y no se queden en personas con más altos ingresos. Se fortalecerán los Beneficios económicos Periódicos y Colombia Mayor.

Una deuda con el empleo

Duque espera que con los 12 Pactos para el crecimiento se logren incrementar 866.000 empleos en este cuatrienio. No obstante, la lenta reactivación de la economía se demuestra en que el desempleo ha permanecido durante casi todo el año en dos dígitos (aunque en junio cerró en 9,4 %). Este mes tuvo 22,6 millones ocupados.

Un mejor segundo tiempo para construir vivienda

Aunque todavía no se ha reactivado la compra de vivienda, Camacol Antioquia ha dicho que están todos los elementos para que suceda: Programas Mi Casa Ya (subsidio a la tasa) y semillero de propietarios (Arriendo con fin de compra), plan de subir financiación no VIS de 70 % a 90 % (hay 650.000 millones para este segmento), se está ajustando el tope para viviendas VIS. Esto genera buenas perspectivas.

RELACIONES INTERNACIONALES



El cerco al “dictador”

Desde que Nicolás Maduro se proclamó como mandatario, 10 de enero, y con la posesión como presidente interino de Juan Guaidó, 23 de enero, Iván Duque emprendió un cerco al oficialismo a través del Grupo de Lima y de acciones diplomáticas, pero no ha logrado ese cambio político. En febrero dijo que Maduro tenía las “horas contadas”. Seis meses después, este sigue en el poder.

Los viajes del presidente

El mandatario pasó por Argentina, Paraguay y Perú, hizo una gira por Europa, viajó a EE.UU. y su último trayecto fue hace dos semanas, en China. En los países latinoamericanos fortaleció su mensaje del “cerco diplomático” a Maduro y en Europa aseguró que estaba movilizando inversiones. En China y Estados Unidos persiguió estos dos objetivos, además del asunto de las drogas.

Trump, aliado irreverente

El presidente aún no consigue una relación amable con Donald Trump, quien ha dicho que la lucha contra las drogas está en puntos críticos y que el Gobierno no hace lo suficiente en esta. La extradición de “Jesús Santrich” y combatir los cultivos ilícitos con glifosato son puntos que Washington reclama y que el mandatario no ha podido atender.

ANTIOQUIA



El ferrocarril no arranca

La recuperación del sistema férreo de Antioquia después de seis décadas aún no marcha entre rieles. Pese a que su definición técnica, legal y financieramente fue aprobada por la junta directiva de la sociedad promotora el pasado 6 de febrero, el proyecto no ha sido radicado ante la Nación, instancia a la que le pedirán $2,58 billones. El registro se haría este mes.

Pedido de $2,7 Billones para metro de la 80, en trámite

El pasado 16 de mayo la Alcaldía de Medellín radicó ante el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda el proyecto del tren ligero de la carrera 80, en el occidente, para que la Nación cofinancie el megaproyecto avaluado en $2,7 billones. Tras su radicación, el proyecto debe obtener el visto bueno para que sea declarado de importancia estratégica para el Gobierno Nacional. Luego pasará al Conpes y, el último paso, es el tránsito al Confis para que logre viabilidad financiera. Es incierta su suerte.

Megacolegios están en el limbo

El plan Colegios 10 del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio arrancó en 2016. En Antioquia prometía 7.959 nuevas aulas en 53 colegios, sin embargo, la Gobernación denunció que luego de tres años las obras están a medias, paralizadas o no iniciaron. El Ministerio se comprometió a rescatar el proyecto que sigue en el limbo.

Savia Salud sale a flote y muestra números en verde

El desangre financiero de la EPS más grande del departamento (1,8 millones de afiliados) se frenó. Durante seis años consecutivos la entidad reportó pérdidas de $755.000 millones. La buena noticia, anunciada el pasado 24 de julio, es que a la entidad se le girarían a partir de septiembre recursos del régimen subsidiado por $250.000 millones: $120.000 millones los girará la Gobernación de Antioquia y $130.000 millones el Gobierno Nacional.

El Toyo avanza a buen ritmo

El que será el túnel más largo del país (9,84 kilómetros) alcanzó en junio pasado la excavación del primer kilómetro en el tubo principal. En total, se han excavado 2,8 kilómetros, contabilizando los avances en los túneles 15, 16 y 18, los cuales hacen parte del tramo 1. La ejecución general del proyecto supera el 19 %. El tramo 2 se construirá entre Giraldo y Santa Fe de Antioquia, y está a cargo del Invías.

Dos zonas rojas en seguridad

Bello y el Bajo Cauca viven días difíciles. En el primero la cifra de homicidios ya superó los 100 (en todo 2018 fueron 70), lo que lo perfila como el municipio con mayor aumento en ese delito en el país. En el Bajo Cauca este año se han registrado enfrentamientos armados entre la Fuerza de Tarea Aquiles, el Eln y el Clan del Golfo.Pese al apoyo del Gobierno Nacional el panorama es complejo.

Hidroituango, camino hacia su estabilización final

En los últimos 12 meses el megaproyecto hidroeléctrico, en contingencia desde mayo de 2018, ha dado pasos hacia su normalización. El 4 de noviembre se estrenó el vertedero, el 5 de febrero se clausuró la segunda compuerta de conducción a casa de máquinas, el 19 de julio culminó la construcción de la presa y ocho días después se levantó la alerta roja. Sin embargo, aún restan dos años para recuperar la obra y ponerla a generar energía.

SALUD Y CULTURA

Hospitales públicos

El programa ‘Al Hospital’ presentado hace un año busca fortalecer los hospitales públicos y que superen así sus dificultades financieras y de gestión, y mejorar la calidad de los servicios de salud. En este plan fueron priorizados ocho hospitales, con una inversión de $312.600 millones. Además, se creó un mapa interactivo en el que monitorea los estados financieros de los 932 hospitales públicos del país.

Arrancó el acuerdo de Punto Final

El Minsalud presentó hace dos semanas esta estrategia, que busca sanear las deudas del sector, estimadas en $6,7 billones, aunque aún hay que certificar y auditarlas para definir el saldo final. Inicialmente, el gobierno, a través del Minhacienda, se endeudará en este estimado inicial para cancelarlas. Para que el ciclo no se repita, el Ministerio implementará estrategias, como que la nación, desde el 1 de enero de 2020, asumirá el pago de los servicios que están por fuera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y no las regiones, como está ahora.

Ministerio de Ciencia, una realidad

Era un anhelo de la sociedad científica Colombia que logró su aprobación en el Congreso en enero de este año. Cuenta con un plazo de un año desde su aprobación como ley y en estos momentos está en el proceso de construcción. El director de Colciencias, Diego Hernández, entidad que se transformará en el Ministerio, indicó que avanzan con reuniones con sociedad científicas y académicas y que, por ahora, tendrá dos viceministerios, que se encargarán de estructurar e impulsar las políticas de ciencia y tecnología del país. Sobre el aporte de Antioquia, el director indicó que “es el corazón del Ministerio”.

Medimás sigue en líos

Es una herencia del gobierno Santos, que permitió la operación de la EPS hace dos años, viéndola como la salvación de la atención de 5,6 millones de usuarios que estaban en la EPS Cafesalud. Sin embargo, es poco lo que puede hacer, pues el Consejo de Estado aún no resuelve dos procesos judiciales que prácticamente sentencian de muerte a Medimás. Simplemente, el Minsalud ha dicho que está preparado, pero que respeta el debido proceso. La EPS ahora tiene 3,6 millones de afiliados.

Vacunación

El país, según Minsalud, cuenta con una cobertura del 95 %, es decir, prácticamente universal. Sin embargo, tiene un reto en la aplicación de la vacuna para combatir el Virus del Papiloma Humano (VPH), que desde que se registraron presuntas reacciones adversas a la vacuna en el Carmen de Bolívar, por desconfianza y desinformación, la cobertura se redujo del 82,4 % en 2014 a 28,9 % el año pasado.

La Ley TIC fue una prioridad

Fue el primer proyecto de ley que presentó el Gobierno al empezar su gestión. Con una serie de reparos, por la integración de los órganos de control y la ampliación del permiso de operación para que los privados usaran el espectro, finalmente logró aprobarlo en el Congreso. Ahora tiene el reto de aumentar la cobertura y definir, por ejemplo, el caso de dominancia en las telecomunicaciones.

Así va el acuerdo con los estudiantes

Los estudiantes y docentes universitarios fueron la primera medida de aceite del gobierno Duque. Entre octubre y diciembre del año pasado estuvieron en paro, exigiendo mejores recursos para la educación superior. El pulso lo ganaron, aunque el gobierno, tras 65 días, logró conciliar el cese y reprogramar los calendarios académicos. El cumplimiento de los acuerdos avanza, aunque los estudiantes insisten en que el Gobierno no está cumpliendo.

Creación del Ministerio del Deporte

Firmó la transformación de Coldeportes Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, en ministerio como tal. Además, asignó un presupuesto de $553 mil millones para el deporte en 2020, en el que hay un aumento del 10,6 por ciento para los deportistas, en relación con los 500 mil millones de 2019. Sí hubo recorte presupuestal, pero solo en el tema de infraestructura, no para preparación de atletas. Se comprometió a realizar la Copa América-2020 y gestionó ante Conmebol que la final sea en el país.

Fortalecimiento de políticas culturales

El sello de este Ministerio de Cultura es territorio, cultura, desarrollo y Economía Naranja. Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) el Ministerio recibió el apoyo para fortalecer las artes, el patrimonio, el crecimiento de la economía y la promoción del sector cultural del país, con un enfoque territorial y poblacional. Una de las líneas fue la denominada “Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios”. Dentro de este paquete se fortaleció el programa de Estímulos y de Concertación Cultural 2019. Este año se aumentó en 50 % sus recursos y en un 37.5 % las convocatorias frente a lo ofertado el año anterior. Otro logro de este Ministerio fue que logró incrementar bajo la aprobación del Congreso de la República, el presupuesto de inversión en un 125%. Es decir, pasó de $60.000 millones a $145.000 millones para la vigencia 2019.

Lectura

Este fue el programa bandera del anterior Ministerio de Cultura, pero continuó protagonista de la estrategia de este Gobierno. Como parte de las acciones del Plan Nacional de Lectura y Escritura, esta cartera avanzó en la serie “Leer es mi cuento” y distribuirá 2.500.000 libros en todos los municipios del país, como parte de las acciones que implementa el Gobierno. Además, 150 bibliotecas públicas de 25 departamentos fueron elegidas para el desarrollo de la primera fase del programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes. La meta a 2022, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, es incrementar el promedio de libros leídos por la población lectora, entre 5 y 11 años, de 3,8 libros a 4,2 anuales; y, de la población colombiana de 12 años y más, de 4,2 a 4,4 libros.

PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Líderes sociales, una triste factura para el gobierno

El asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos es uno de los puntos que más factura pasa a Duque. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero 1 de 2016 y mayo de 2018, se presentaron 478 homicidios de esta población, y en el último año, se han presentado 1.000 intimidaciones. Ante este panorama, el gobierno instauró el PAO (Plan de Atención Oportuna) para brindar protección a los líderes sociales. La Fiscalía aseveró que se han alcanzado el 55% de estos homicidios.

Lucha contra las drogas

Las 82.000 hectáreas erradicadas según datos del Gobierno, es un logro del actual mandatario. Pese a la disminución de 2.000 hectáreas de los cultivos de uso ilícito, es preocupante para el Gobierno la cantidad de hoja de coca que sigue en los territorios. Actualmente se zanja la discusión sobre el uso del glifosato. Los resultados han sido favorables, pero falta.

Implementación del Acuerdo

Si bien el último informe de la Misión de Observación de Naciones Unidas reconoció un avance en la implementación del Acuerdo firmado entre Gobierno y Farc, aún hay puntos en los que se debe hacer un esfuerzo para llenarlos a buen término. El asesinato de excombatientes y el tema de proyectos productivos son dos lunares negros en la implementación.

Corrupción en el Ejército

En el último semestre, los escándalos en el Ejército Nacional fueron noticia: el mal manejo de recursos llevó a una crisis en la cúpula militar que desencadenó la destitución de cuatro generales y la apertura de investigación a 23 militares por parte de la Fiscalía. Duque ha enfatizado en que no permitirá acciones que manchen el honor del Ejército y que los responsables deben ser castigados.

¿Reaparecieron los falsos positivos?

El asesinato del excombatiente de las Farc, Dimar Torres y una publicación del New York Times sobre las nuevas directrices al Ejército de aumentar los resultados operacionales, revivieron el fantasma de los falsos positivos. Al respecto y en entrevista con EL COLOMBIANO, el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, indicó que frente a estos casos 1.300 mandos medios y soldados rasos han sido investigados, pero no los generales.

Grupos ilegales, un auge a frenar por el gobierno

La lucha contra los grupos armados ilegales ha dejado entre enero y mayo de este año 574 integrantes del Eln muertos y 142 desmovilizados. Además, 2109 integrantes de otras estructuras abatidos y 2006 más capturados según Mindefensa. Aun así, las mismas autoridades han informado del incremento de grupos irregulares en la frontera y zonas de donde salieron las Farc. En diciembre de 2018 fue abatido alias “Guacho”, el disidente de Farc más buscado.

Los cuatro objetivos exfarc para Duque

La búsqueda de los cuatro exjefes de Farc “Jesús Santrich”, Iván Márquez, alias “Romaña” y alias “el Paisa”, es un objetivo de alto valor para el presidente Duque. Hasta hoy se desconoce el paradero de los exguerrilleros que abandonaron el proceso. Por Santrich se ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos. Según información entregada por el ministerio de Defensa, los cuatro excombatientes estarían en Venezuela bajo el amparo del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque el gobierno ha tratado de actuar con contundencia, las decisiones judiciales los dejaron en libertad.

Catastro, el campo renace

El 18 de julio Colombia dio un paso gigante para dejar atrás el rezago catastral que tiene hace 9 años según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ese día el presidente Iván Duque firmó un crédito por 150 millones de doláres para conocer cuánto tiene en tierras baldías la nación y en esa vía crear un banco de tierras que llevara a cumplir con parte del punto 1 del Acuerdo de Paz.

CORRUPCIÓN

Lucha contra la corrupción, aún pendiente

Duque se ha declarado un abanderado de la lucha anticorrupción. No obstante, durante el primer año de mandato falló en cumplir el compromiso de apoyar los proyectos de ley que se derivaron de la Consulta Anticorrupción. Los ojos están puestos en el nuevo paquete de propuestas que fueron radicadas ante el Senado y que buscan, entre otras cosas, eliminar la casa por cárcel para condenados por corrupción. Hasta ahora poco o nada ha hecho el gobierno en este tema.

POLÍTICA



Aún no logra mayorías con las bancadas del congreso

Desde campaña, Iván Duque advirtió que su gobierno no tendría “mermelada” ni cuotas burocráticas para los congresistas. Esta postura, le ha costado al mandatario que algunas de sus iniciativas no tengan ágil ni efectivo trámite en el Congreso. Aunque se ha reunido con las bancadas y los jefes de los partidos para aumentar su “pacto nacional”, las mayorías siguen en la oposición y en la independencia.