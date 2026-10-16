¿‘Dieta política’? Cinco claves del proyecto con el que el Gobierno busca quitarle la “mermelada” al Congreso

Desde el escándalo de la UNGRD al caso Odebrecht o la “yidispolítica”, algunos de los mayores procesos por presunta corrupción de las últimas décadas han pasado, de una u otra forma, por el Congreso. Todos tienen en común la forma opaca en que se han tramitado las relaciones entre el Gobierno y el Legislativo, donde los votos para sacar adelante proyectos se habrían pagado con puestos, contratos y partidas de inversión.
El gobierno de Abelardo de la Espriella dice querer cortar ese círculo. Y por eso fue radicado esta semana un proyecto de acto legislativo que el ministro del Interior Rodrigo Lara llamó “ley antimermelada”.
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Lara ha hablado en varias declaraciones de “sincerar las relaciones con los congresistas”, algo que, según el Ejecutivo, permitiría negociar sin recurrir a “tratos corruptos”.
En la radicación, dijo: “¿Qué es la mermelada? Lo oculto. Es la transacción bajo la mesa entre el Gobierno y el Congreso. Eso se acabó. Vamos a crear la ley para las cosas se hagan por encima de la mesa”.
La idea de fondo, dice, es reconocer que los congresistas tienen derecho a gestionar obras e inversiones para sus departamentos y municipios, sin recibir un “pedazo de la torta” a cambio y obligando a que cada solicitud quede registrada y pueda ser consultada por la ciudadanía.