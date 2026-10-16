“Los reservamos para la reconstrucción”: primera dama explica qué hará con los recursos de su fundación tras el terremoto

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, volvió a pronunciarse sobre las polémicas que han rodeado su papel en la recepción de donaciones para atender a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. En entrevista con La FM, respondió a los señalamientos, explicó qué pasará con los recursos recogidos por su fundación y defendió su trabajo social frente a las críticas que ha recibido desde que su esposo, Abelardo de la Espriella, llegó a la Presidencia.
Entre otras cosas, reiteró que los recursos que recibió la fundación Colombia Luz y Sonrisas durante la campaña no se utilizaron en la primera fase de atención humanitaria a los damnificados. Según explicó, la decisión fue reservar ese dinero para la etapa de reconstrucción, en la que ya tiene previstas alianzas con tres constructoras que han trabajado en los territorios afectados.
Pineda insistió, como ya lo había hecho en entrevista con Telecaribe, en que su organización presentará un balance de la gestión y de la destinación de los fondos, aunque defendió que las fundaciones rinden cuentas ante sus juntas directivas.
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“Tomé la decisión, tuve la iniciativa junto a mi junta directiva de decidir que todos los recursos que recibimos durante la campaña no fueran utilizados durante la primera fase de ayudas humanitarias, sino que lo reserváramos para esta segunda fase, que es la fase de reconstrucción. Mi fundación Colombia es Luz y Sonrisa cuenta con tres alianzas inicialmente con constructoras que ya han estado en los territorios”, explicó.
Dijo que no tiene nada que ocultar sobre el manejo del dinero y aseguró que su compromiso es mostrar qué recursos recibió la fundación y qué se hará con ellos.
“A través de mi fundación, como la ley bien lo describe, vamos a mostrar y a rendir cuentas de toda la gestión que hemos hecho durante la campaña, esto no es un ministerio y no estoy obligada tampoco a que tenga que obligatoriamente mostrar qué es lo que hago, porque las fundaciones le rinden cuentas a su junta directiva. Pero no tengo nada que ocultar; mi compromiso es social y con absoluta transparencia de ver cuáles son los fondos, qué se recogió y qué se va a hacer”, señaló.
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En diálogo con Vanessa de la Torre, detalló que la entrega de ayudas no se hace de manera indiscriminada. Según dijo, están verificando que las familias hayan perdido su vivienda y que el terreno donde se construiría una nueva casa no esté ubicado en una zona de riesgo.
“Estamos haciendo una selección muy cuidadosa y muy responsable de las familias afectadas que lo perdieron todo, que cuentan con un lote y que ese lote tenga una evaluación que no entre dentro de riesgos para poder volver a construir ahí y devolverles una vivienda”, afirmó.