Por supuesto, Gutiérrez no se guardó la respuesta y a renglón seguido, en su derecho a réplica, se declaró sorprendido por el tono de Fajardo, el cual describió también con calificativos fuertes.

De hecho, en un tono que hasta ahora no se le había visto con tanta fuerza, Fajardo desentibió su discurso y aprovechó el momento para lanzarse contra el actual mandatario. “Este es un pésimo Gobierno que no va a tener continuidad, es responsable de los malestares graves que tiene nuestro país y Federico es el candidato de ellos por más maquillajes que se ponga”.

¿La razón? Otro de los invitados, el candidato Sergio Fajardo –de Centro Esperanza– lo refutó de inmediato. Le dijo que si bien lo considera “una persona muy querida”, y hasta destacó su forma de abordar la discusión pública, pues es –a su juicio– la ficha de Uribe y de Duque en las presidenciales: “Lo puede maquillar, tapar por un lado y por el otro, pero ese modelo se agotó en Colombia y no va a seguir por el camino que viene”.

No tuvieron que pasar sino 9 minutos, contando los saludos protocolarios, para que la discusión en #ElDebateDeLasRegiones se calentara. En efecto, el candidato de Creemos Colombia, Federico Gutiérrez, aseguró que no es el aspirante del exmandatario Álvaro Uribe y mucho menos –según él– del presidente Iván Duque, aunque aclaró que recibe su respaldo y el de otros sectores desde que se respete su independencia.

“Me parece mezquino, arrogante, mal amigo. Si alguien apoyó a Sergio cuando fue alcalde fui yo, y no me arrepiento de eso. Yo soy el candidato de la gente (...). Se le rayó el disco, ya no tiene más para decir y cree que con eso nos va a hacer daño, pero mire la votación que tuvimos: lo tripliqué en el país”, le respondió Gutiérrez.

Y en medio de ese contrapunteo de los dos exmandatarios locales, la tercera invitada del debate, la candidata Íngrid Betancourt –Verde Oxígeno–, salió a defender a medias a Gutiérrez, porque apoyó su tesis de que el país ya no se divide entre derecha o izquierda, pero agregó a su frase una cáscara: “La pregunta es si es el candidato de Duque”.

Y aunque “Fico” le devolvió el coqueteo a Íngrid diciendo que de llegar a la Presidencia implementaría parte de sus propuestas –y lo mismo dijo de algunas de Fajardo–, solo le respondió que es el candidato “de la gente”.

Pero Fajardo no quiso frenar su ataque a Gutiérrez y a Duque, sino que arremetió con más fuerza. Le dijo al primero que “es el de Uribe versión 2022” y al segundo que “fue un Presidente fatal, culpable de la situación de inseguridad, con los niveles de corrupción más extraordinarios, con alto desempleo y malestar (...) No se quiere continuar con este nefasto Gobierno”.

Betancourt, por su parte, zanjó esta discusión con una tesis directa: “Esas ideologías se agotaron”.

A este debate –el primero en toda la campaña realmente enfocado en las regiones– también estaba invitado el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, pero tras confirmar en repetidas ocasiones su asistencia, desde su equipo de asesores informaron una hora y media antes de arrancar que supuestamente se les había presentado un inconveniente con su vuelo Bogotá-Medellín, lo cual resultó siendo mentira.

En efecto, este diario confirmó que Petro no solicitó ningún permiso oficial de vuelo relacionado con su viaje y que, incluso, sobre el medio día de este jueves decidió cancelar el esquema de seguridad que había solicitado para su permanencia en Medellín.

Los tres candidatos que sí les cumplieron a las regiones lo calificaron como “el faltante”, “el del avión” y “el que no vino”.

Pero no solo coincidieron en lanzarse pullas o en criticar al aspirante ausente, sino que hubo espacio para los elogios en medio de las preguntas que realizaron los moderadores: Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, y Giovanni Celis, director de Red Más Noticias.