Macron frenó a Petro durante foro en España: “Nunca le doy lecciones a alguien del sur, exijo respeto”

En ese punto hizo referencia directa al presidente Macron al hablar de los apoyos que se otorgan desde el norte a los demás países, que calificó como limosnas. Insistió en que no basta con ampliar capacidades productivas en el sur si no se garantiza acceso equitativo y oportuno a bienes fundamentales durante las crisis.

En ese sentido, dijo que “tenemos aquí al primer ministro Sánchez y a mí mismo, juntos hemos trabajado y luchado muchísimo políticamente, no solo para que los políticos se encuentren en esa exclusividad del norte. Tenemos a políticos en Europa que no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha. Esto existe y no simplifiquemos la realidad de nuestra vida política, por favor. Lo ruego. Y por cierto, Gustavo, usted es el primero en esta reunión que habla de migración. Nadie ha hablado de migración antes de usted, entonces no estamos obsesionados con la migración aquí”.

Emmanuel Macron subrayó que “es posible, juntos, conseguir una agenda común, pero siempre que se tenga personas en Europa y en Norteamérica que digan ‘esas personas del sur son mi principal problema, no los quiero, son migrantes’ y personas del sur que digan ‘en el norte está el problema, tienen ese enfoque poscolonial’, si tenemos este enfoque no vamos a seguir con la agenda global”.

En ese punto, acentuó su dura respuesta a Gustavo Petro señalando que “en su narrativa y en su paradigma, no veo cómo podemos crear una agenda común. De esta forma, lo que he escuchado, no hay forma de hacerlo. La única forma es trabajar juntos, respetándonos, rechazando esas simplificaciones de las diferentes partes del mundo”.

“¿Sabe qué? En Sudamérica hay líderes excelentes y también en el norte existen esos líderes y hay políticos que quieren crear y construir un nuevo modelo y una cooperación entre norte y sur y que están haciéndolo en gran medida durante los últimos ocho años y yo he dedicado una vida a ello”, añadió.