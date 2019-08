Mantener a Medellín como capital innovadora

La referencia a la Cuarta Revolución Industrial que se encuentra en su programa de gobierno “Para que Medellín se haga sentir” señala que hará de la ciencia, la tecnología y la innovación un potenciador de la generación de riqueza y empleo, articulado con instituciones de educación superior, jóvenes, emprendedores, maestros y científicos, como “los verdaderos hacedores de la llamada Cuarta Revolución Industrial, en la que Medellín sí será de su mano, en un futuro cercano, las más innovadora”. El candidato explica que no solo depende de que el alcalde la continúe o no, entonces, afirma que seguirá el impulso al ecosistema de innovación. Y que este, a su juicio, implica el fortalecimiento a la tecnología y la innovación con inversión para investigación, capitales de riesgo, acompañamiento a emprendedores, a industrias, a la academia y a otros actores para generar productos que innoven. Y, con esto, “generar empleo y progreso industrial”.

jesús aníbal echeverri

Partido de la U

Considera que el punto de partida para la Cuarta Revolución Industrial está en la ciudad inteligente, la movilidad sostenible y la infraestructura de redes, puntos a los que hace referencia en su programa de gobierno “Medellín sensible y social”. En este documento tiene un apartado dedicado al fortalecimiento de este ámbito y de la economía naranja. El candidato proyecta generar nuevos puestos de trabajo en el corto plazo a partir de este sector. En su programa promete la promoción, formación, seguimiento e inyección de capital económico a iniciativas innovadoras relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial y hace referencia a apostarle a la tecnología desde las instituciones municipales (ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor) y con Ruta N como aliado estratégico. Su meta es “alcanzar en la población del municipio de Medellín un nivel de amplio conocimiento e incentivar su aplicación”.

No obstante, no da mayores pistas de cómo va a hacerlo.