“Mi apuesta es hacer la etapa uno del metro de la 80”: Valderrama

Después de trabajar en las últimas tres administraciones municipales cree que es su turno. Juan David Valderrama, de 43 años, ocupó cuatro cargos públicos en los últimos tres periodos de gobierno. Estuvo desde la fundación de Compromiso Ciudadano, movimiento que catapultó a Sergio Fajardo a la alcaldía en 2004, y lo integró durante 16 años, pero desde 2015 se distanció y ahora, sin avales ni partidos, busca llegar al piso 12 de La Alpujarra.

“¿Cuál es su identidad política? Se dice independiente pero ha estado en los equipos de Fajardo, Salazar, Gaviria y Federico Gutiérrez...

“Con Fajardo no trabajé. Arranqué en lo público con Alonso, Aníbal y Federico, pero mi identidad siempre ha sido de independencia. Hace 20 años acompañé a Fajardo a la alcaldía por Compromiso Ciudadano. Nunca he militado en un partido. Medellín vota por la independencia y como políticos nos ha faltado un proyecto de largo plazo”.

Siendo primos, ¿por qué no es el candidato de Fajardo?

“La distancia comienza hace cuatro años cuando Compromiso Ciudadano avala a Federico Gutiérrez y a Federico Restrepo y a mitad de camino gran parte se va con Alonso. Un principio que siempre se defendió es la coherencia y ahí se falló a la palabra. Ese fue el distanciamiento inicial y luego, en la campaña presidencial, cuando Fajardo define como fórmula a Claudia López a la vicepresidencia. No me gustan las formas de Claudia, no me convence como hace política y por eso no estuve en esa campaña. Cuando arrancamos la contienda local, Compromiso Ciudadano, con el Verde y el Polo, querían replicar esa coalición en Medellín y no estuve de acuerdo”.

¿Hace cuánto no hablan?

“Hace dos meses, me buscó para juntarnos con el Polo, César (Hernández), Jesús Ramírez y Beatriz Rave. Le dije que no participaba en esa reunión con el Polo y el Mais, porque Medellín vota por el centro y la independencia. No me quería pintar con un extremo que acá no funciona”.

¿Por qué no resultó una alianza que parecía evidente con Hernández y Rave?

“Conversamos de un mecanismo, aquí también hay temas personales. Había diferencias entre Beatriz y César del trabajo pasado en la Gobernación”.

No despega en las encuestas, ¿cómo va a capturar el voto de opinión?

“En las encuestas internas estamos muy bien. Medellín define por quién votar en los últimos 10 días y eso nadie lo mide. Así pasó hace 16, 12, ocho y cuatro años”.

Van 4 años por encima de 500 homicidios, ¿qué hará?

“Nuestra propuesta de seguridad buscará mitigar, con la Fiscalía y Policía, los homicidios, hurtos y extorsión, pero un componente muy grande estará enfocado en las oportunidades de la primera infancia. Planteamos más cobertura, que tengan acceso a una alimentación, a la parte pedagógica, al afecto. Y en primaria, vamos a implementar la jornada complementaria, con un enfoque en deporte y cultura. En bachillerato, con énfasis en oficios y artes para que aprendan de carpintería, ebanistería, pintura y electricidad y les generemos un acceso al mercado laboral. En la parte de educación básica superior, una gran apuesta para las técnicas y tecnologías, para que en dos años accedan a un título, un trabajo y un ingreso digno. Y por último, ya estamos encontrando un potencial de generar 20.000 empleos anuales, vía cuarta revolución, mediante alianzas de formación”.

¿Qué va a continuar y qué no de la política de seguridad de Gutiérrez?

“Vamos a continuar con la estrategia de persuasión y de fuerza, con tecnología, cámaras y arcos para el fleteo. Como alcalde nunca voy a estar en la captura de un delincuente. No me parece que sea una función del alcalde estar persiguiendo a los que están delinquiendo. Eso les corresponde a la Policía y la Fiscalía. Estaré enfocado en el presupuesto, en el que tengo injerencia del 100 %, para invertirlo en los territorios más vulnerables con un paquete de oportunidades. También hay que mantener una relación buena con las autoridades, y hay lazos de confianza de esos vínculos articulados. A la alcaldía actual le ha faltado articular el territorio porque eso genera un impacto más potente que el de los combos, que usan ese vacío institucional para apropiarse de los espacios públicos”.

La Gobernación propuso liquidar Savia Salud. ¿Qué estrategia tiene?

“Savia tiene que seguir existiendo. El presidente Duque hizo un compromiso con la Ley de Punto Final, en la que se compromete a pagar las deudas con las IPS y yo sí creo que con el Gobernador entrante hay que trabajar en conjunto. Debe haber una reingeniería profunda a Metrosalud, en su cobertura, calidad y servicio. Ahí encontramos una inoperancia muy alta y Metrosalud debe apalancar más a Savia en Medellín y en el área metropolitana”.

En los proyectos de expansión del Metro, ¿a qué le va a hacer énfasis?

“Al tren de la 80, esperando que el presidente Duque cumpla con su promesa de apoyar este proyecto, al menos con la primera fase, que es conectar Caribe con Floresta, para garantizar transporte público al ITM, Colegio Mayor, Pascual Bravo, Facultad de Minas. Y en la parte urbana impactar La Iguaná, donde ahí una deficiencia de espacio público y una buena forma de dignificar la Universidad Nacional en la parte de La Iguaná sería con un urbanismo a nivel de piso, con el tren ligero, donde la densidad urbana cambiaría de forma inmediata”.

¿Cómo lograr el cierre financiero ahí? Aún con el visto bueno de la Nación, falta un billón...

“En esa primera fase tendríamos el 70 % garantizado del presupuesto. Nos faltarían $300.000 millones”.

¿Y cuánto vale esa fase entre Caribe y Floresta?

“$1,1 billones. Si llegan los recursos de la Nación son $700.000 millones, tendríamos nada más que sacar $400.000 millones, $100.000 millones anuales, que relativamente para el presupuesto de inversión es el 10 % anual”.

¿Qué hará para cumplir la promesa de generación de Hidroituango? ¿Cuál será el perfil del gerente de EPM?

“Primero una gerencia especializada en Hidroituango durante dos años hasta que la primera turbina entre en operación, para que esa persona esté repasando cómo está el proyecto y las comunidades. Apenas la turbina arranque a generar, esa gerencia se termina. Y para la gerencia general vamos a realizar un cazatalentos, con un grupo de ocho personas y una firma especializada. Ellos me pasen una terna y de forma conjunta lo definimos. Será por meritocracia, un concurso abierto, que la gente conozca, que sepa cómo fue el proceso para que la ciudad quede tranquila”.