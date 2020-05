Falleció Rosalba Restrepo de De la Calle, exsuperintendente del Subsidio Familiar

En la tarde de este martes, en la clínica Fundación Santa Fe, en Bogotá, falleció la ex superintendente del Subsidio Familiar Rosalba Restrepo de De la Calle, esposa el ex negociador de paz y ex candidato presidencial Humberto de la Calle Lombana.

El pasado 15 de abril, a través de Twitter, De la Calle había publicado una fotografía haciendo fila en una farmacia. “Juiciosamente haciendo larga fila para reclamar medicamentos para mi esposa”, comentó en aquella oportunidad.

El Partido Liberal, en el que De la Calle desarrolló gran parte de su carrera política, expresó sus condolencias.

El expresidente César Gaviria, director de esa colectividad, manifestó que “me llena de tristeza esta pérdida. A los De la Calle Restrepo los acompaño en su dolor, que también es mío”.

Lea también: Los secretos de Humberto de la Calle en la mesa de La Habana