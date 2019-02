Los secretos de Humberto de la Calle en la mesa de La Habana

Luego de varios años de silencio Humberto de la Calle, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con las Farc en La Habana, rompió la confidencialidad y relató en un libro los pormenores de esta difícil negociación. Hablamos con él sobre su nuevo libro Revelaciones al final de una guerra y lo que viene en su vida pública.

En su libro usted dice que se preguntó mucho cuál era el sustento moral para entablar diálogos con una guerrilla considerada terrorista. ¿Cómo fueron esos debates internos y como los superó? Y por qué decidió finalmente aceptarle a Santos la propuesta, cómo fueron esas reuniones.

“Primero, hubo una reunión con Jaramillo que tenía como propósito explicarme el Marco Jurídico para la Paz. Me dijo que me iba a enviar un grupo de jóvenes para que me explicara. Yo al principio pensé que era cortesía. Me dijo que lo hacía porque yo era columnista de El Espectador. Luego el presidente me llamó para encontrarnos, yo pensé que era alguna cosa de tipo profesional. Yo estaba completamente por fuera de la vida pública y nunca me imaginé que venía la oferta de ser el jefe de la delegación de unas conversaciones que en ese momento estaban pronto a salir a la luz pública. Yo acepté de inmediato porque me parecía que eran un compromiso muy grande con Colombia. Allí cuento las objeciones que le hice en relación con viejas disputas con las Farc. Algunas amenazas, incluso, que recibí en el pasado, pero el presidente reafirmó su decisión. Regresé de Palacio preocupado por lo que pensaría mi familia, pero lo que encontré fue un apoyo permanente para emprender esta difícil tarea. Acepté sin vacilar, porque entendía que para Colombia era un camino menos doloroso que lo que habíamos vivido después de 8 millones de víctimas. Pero luego hubo personajes que dijeron que no se podía hablar con terroristas y eso es una afirmación muy dura. Yo hice una reflexión y concluí, y sigo concluyendo, que la moral estaba del lado del diálogo y que lo inmoral era continuar la guerra y darle una espalda a una conversación que resultó exitosa”.

Usted hace en su libro unas muy buenas descripciones del equipo negociador. Dice que Luis Carlos Villegas era práctico, el general Jorge Enrique Mora disciplinado, el general Óscar Naranjo con ángulos muy originales. Y le quiero preguntar en especial por Sergio Jaramillo, a quien perfila como muy difícil de tratar pero muy importante para la delegación.

“La personalidad de Sergio Jaramillo es más o menos un hecho conocido. Él es realmente difícil. Es un hombre extraordinariamente sustancial, conoce muy bien a Colombia, el territorio, tiene un cerebro estratégico privilegiado, enorme información y su paso por el viceministerio de Defensa y por la oficina del Alto Comisionado contribuyó a ese conocimiento profundo y a esa psicología de adelantarse a los acontecimientos. Nunca tuvimos diferencias estratégicas, de fondo. Siempre hubo discusión en el seno de la comisión del Gobierno, distintas opiniones, que a mí finalmente me tocaba mediar. Pero Colombia no sabe cómo pagarle a Sergio el esfuerzo que hizo y la sabiduría que mostró para ayudar a la búsqueda de una solución negociada. Le tengo también enorme respeto al general Mora, a veces hubo dificultades, pero él estaba en una situación mucho más difícil que todos nosotros porque se entendía que era el representante de los militares. Nunca pidió impunidad para ellos pero si un trato justo. En eso fue un hombre honorable y de enorme franqueza. Con él no hay riesgo de traición a la espalda. Él dice lo que piensa con mucha verticalidad. Oscar Naranjo era un personaje muy importante, primero por el conocimiento absolutamente profundo de la verdadera historia de Colombia, en los últimos años por su condición de miembro de la Policía y director de la misma, pero además una forma muy serena de asumir los problemas y siempre buscando soluciones. Frank Pearl venía de la empresa privada, un hombre práctico y que miraba la perspectiva económica, algo que también hacía Luis Carlos Villegas, cuando se incorporó como presidente de la Andi. María Paulina Riveros era el polo a tierra, muy sensata y Nigeria Rentería introdujo la visión desde la minoría y la periferia. Gonzalo Restrepo igual un empresario muy exitoso que tenía la mejor virtud de todas que es la del sentido común”.

Dice usted en el libro que las Farc trataban de dividirlos con la canciller María Ángela Holguín y los generales Naranjo y Mora. Y que Iván Cepeda y Álvaro Leyva le dijeron al presidente que con los militares si se podía negociar. Además que “Joaquín Gómez” llegó hasta mencionar una alianza farc-militares.

“La técnica, que además es obvia, en la negociación de las Farc era buscar la forma de dividirnos. Yo cuento que el general Mora nos entregó un manual estalinista de negociación que es el que usa las Farc, herencia de la guerra fría. Y uno de los propósitos era dividirnos. Entre los múltiples esfuerzos estuvo el del coqueteo permanente con los dos generales con la tesis que los combatientes eran los que sabían de la guerra, que nosotros éramos unos civiles que vivíamos en Bogotá y no teníamos mayor experticia en la forma de solucionar un conflicto que ellos habían tenido que enfrentar. Y deslizaban, lo que señala ‘Joaquín Gómez’, la tesis que el conflicto lo armaron las oligarquías y pusieron a los militares y policías a enfrentarnos. Había una invitación a una hermandad contra esa oligarquía. Los generales nunca cayeron en esa trampa. De la misma manera, que en algún momento en los temas de justicia le llevaron la idea al presidente que ni Sergio Jaramillo ni yo dejábamos que progresara un acuerdo y que había que hacer reemplazos. En el libro de María Jimena Duzán, ella sostiene que le pidieron al presidente que nos sacara de la delegación, eso no me consta pero ella lo narra”.

¿Cuantas veces le renunció a Santos y cómo fueron esos momentos?

“La primera vez fue un acto mío de responsabilidad porque después de la derrota del plebiscito, en un país donde nadie asume las consecuencias, me pareció que yo debía entender que habíamos fracasado. Y que me correspondía a mí como jefe de la delegación hacerme a un lado. Finalmente, el presidente no la consideró y hubo voces diciendo que había que persistir, no podemos echar al tarro de la basura lo logrado. La segunda vez fue cuando se presentó un cierto desorden en las conversaciones por la llegada de personas nuevas, que no me molestaban porque era un derecho del presidente, pero lo que si reclamé es que las actuaciones de quienes se incorporaron en el llamado “conclave” debían estar siempre regidas por el conocimiento del jefe de la delegación. A raíz de reacciones adversas a esa postura mía que expresé con gran delicadeza regresé a Bogotá y presenté mi renuncia que nuevamente el presidente no aceptó y luego se estableció nuevamente el nivel institucional jerárquico en la mesa de conversaciones”.