¿Se dinamita la Esperanza? Alejandro Gaviria responde a ultimátum de Íngrid Betancourt

Es evidente la crisis en la colectividad. Por su parte, en entrevista con EL COLOMBIANO, el candidato Sergio Fajardo, cuestionó la manera en que se han venido desarrollando las cosas, y las acciones de Gaviria y Betancourt: “ Yo creo que estas discusiones no pueden ser públicas y la acción de Íngrid Betancourt de dar un ultimátum de que tenemos que tomar una decisión en cierto momento y bajo unas circunstancias, no ayuda a la solución de una discusión que tenemos nosotros y la tenemos que dar internamente”, sostuvo.

Además, aseguró que “la manera como Alejandro Gaviria le respondió a ella, la forma en que se ha dado todo, no es sano, no nos luce, no es una forma de comportarse en términos públicos ante una sociedad. Yo espero que seamos capaces de entendernos, discutir, eso es legítimo, eso no es para asustarse nunca y que seamos capaces de preservar el valor de la coalición y no profundizar o eventualmente llegar a una división. Yo creo que la lucha contra el clientelismo es fundamental en Colombia, no se le puede bajar la intensidad a la política que hace de la política un negocio”.

No hay claridad sobre el rumbo que tomará la coalición, pero todo indica que se acerca una implosión.