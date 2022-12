No menos significativos son los nombres de la actual directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, nombrada secretaria General del entonces alcalde en 2014; Sergio París, gerente de Transmilenio entre 2012 y 2015, y nuevo director de la Aeronáutica Civil; o Ricardo Bonilla, hoy presidente del Findeter y otrora secretario de Hacienda.

No han sido pocas las críticas ni los reparos por el hecho de que Petro, después de cuatro meses, no tenga listo su equipo de gobierno y aún haya entidades y organismos que permanecen acéfalos en ausencia de nombramientos en propiedad. Desde la oposición en el Congreso, partidos como el Centro Democrático han hablado de improvisación, hojas de vida precarias y hasta “mermelada” que se estaría “reservando” para conceder puestos.

Para Andrés Segura, consultor en asuntos públicos y comunicaciones estratégicas, es obvio que cualquier gobernante apostará por trabajar con personas de su confianza personal y profesional. No obstante, admite que ese perfil, irremediablemente, está mezclado con aquellos que llegan por alianzas políticas: “El ideal es que estas personas además tengan un perfil y experiencia que se acomode a las responsabilidades de los cargos, pero tristemente, no es la norma en este país. Este Gobierno no es la excepción”, explica.

Según Segura, quien también es socio de la firma Ennoia, es una “trampa” privilegiar solo a personas con conocimientos técnicos, pues las habilidades políticas también son claves porque están manejando relaciones de poder. “Encontrar perfiles que tengan habilidades políticas con experiencia técnica no es fácil, pero tampoco es imposible como algunos líderes justifican para poder colocar personas no se acomodan a los cargos”.

A su turno, el profesor Jorge Iván Cuervo, de la facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, señala que el problema es estructural, pues en el caso de Petro y su movimiento político nunca se pensó en ser alternativa de poder, sino simplemente oposición y de allí derivan las dificultades: “Cuando llega la hora del gobierno se dan cuenta que hay más dificultades de las pensadas. Una de ellas es la cantidad de cargos dentro del Estado, la mayoría técnicos”.

Para el docente, el primer aprendizaje de Petro como gobernante fue la Alcaldía de Bogotá donde, a pesar de sonadas renuncias por su estilo de liderazgo y forma de dirigir, logró rodearse de un grupo de confianza al que le apuesta de nuevo hoy. “Ellos ya entienden como trabaja, y prima más esa variable que el amiguismo. Generalmente, los gobiernos, pero también las empresas privadas, trabajan con personas que reúnen dos requisitos: que les generen confianza, y que sean idóneas. A Petro le ha costado con ambos y por eso se ha demorado tanto”.

De la discusión se concluye que, como es apenas obvio, nadie va a llegar a gobernar con enemigos, pero en el caso de Petro, con la alta expectativa que hay alrededor de su gobierno y su consigna de cambio, se esperaría que prime más el mérito y las virtudes profesionales de sus funcionarios que cualquier otro aspecto. Aún hay entidades acéfalas, de allí que en ellos prevalezca ese factor para mandar un mensaje coherente y, de paso, se ataje la sensación de desorden que ha primado en la conformación de gobierno.