Un video en el que el candidato Rodolfo Hernández muestra cierto desdén por la población sin internet ha revivido una fuerte polémica entre sus críticos. En él, al ingeniero se le escucha responder varias preguntas en las que insinúa que no necesita los votos de esa población para ganar.

La grabación, ampliamente difundida en Instagram, Tik Tok y Twitter, se da en una rueda de prensa en la que el candidato habla sobre sus estrategias de campaña para llegar a la Presidencia.

Ante su postura de que no hará eventos masivos ni asistirá a debates, una periodista le lanza la pregunta que genera la polémica entre el resto de los asistentes: “En tantos lugares donde no llega el internet a Colombia, ¿usted no cree que es una falta de respeto con los electores que no tienen acceso a internet que su campaña se limite a lo digital y no vaya a la plaza pública”, le dice la reportera de Noticias Uno.