Tormenta política para armar listas al Congreso, en la recta final

Lo que agitó más estas últimas horas fue el revuelo en redes sociales por la salida de Lozano, y el que su Partido Alianza Verde no se la haya aceptado este domingo. Incluso, por medio de una carta le solicitaron que reconsidere su renuncia y vuelva.

Algunos de ellos son el rechazo de los verdes a la renuncia de Angélica Lozano ; la confirmación de Jennifer Arias, presidenta de la Cámara, de no aspirar al Legislativo; y la disputa entre Ángela María Robledo y Gustavo Petro por la lista de la Colombia Humana al Senado.

Allí entra en juego Inti Asprilla, quien la criticó por no estar de acuerdo con que la lista al Senado se llame distinto a Coalición Centro Esperanza. Las grietas son tan fuertes, que este representante a la Cámara dijo no estar de acuerdo con que se le pida a Lozano reconsiderar su salida de la Alianza Verde .

El malestar que se le relaciona a la alcaldesa es el que manifestó la senadora Lozano – su pareja– en la carta de despedida, ya que no está de acuerdo con el manejo que la Dirección Nacional de los verdes le ha dado a lo pactado entre sus miembros.

La duda surgió luego de un mensaje en la cuenta de Twitter de López en el que expresó que “cuando cualquiera de esos elementos se pierde no tiene sentido permanecer y menos aún apegarse . [...] Seguiremos juntos en la vida. Se les ama”.

Sin embargo, el pedido de ese partido ya está hecho, y una de las fracturas que dejaría Lozano al no aceptarlo es la cantidad de votos que podrían perder, ya que la senadora fue la segunda más votada en las pasadas elecciones al Congreso después de Antanas Mockus.

En esa ocasión, la congresista obtuvo 105.679 votos, siendo la mujer más votada del país en dicha contienda electoral.

Por ende, antes de que lleguen las 6 de la tarde de este lunes, los verdes auguran por una respuesta positiva, para así contar con ella e ir con listas al Senado junto a la Coalición Centro Esperanza, y “llevar listas propias o en coalición a la Cámara”, como se lo contó alguien del partido a este diario.

Una alternativa de Lozano es no aceptar la invitación de la Alianza Verde y aspirar al Senado bajo el aval de Oxígeno Verde, partido de Íngrid Betancourt que cobró vida hace poco. Ese giro podría darse ya que la congresista hizo parte de sus filas a comienzos de siglo, por lo cual si ahora se pasa –de acuerdo a un fallo de la Corte Constitucional–, no incurriría en doble militancia al haber sido de Oxígeno Verde. Sin embargo, este sábado resaltó que no volverá a él.

Por otro lado, también se conoció que Carlos Ramón González, uno de los copresidentes de la Alianza Verde, estaría negociando un cupo en el Pacto Histórico para avalar a su esposa a la Cámara de Representantes por Santander.

Asimismo, se está a la espera de si aprueban o no el pedido de aval de Catherine Juvinao, el cual ya obtuvo Ariel Ávila, quien aspirará al Senado.

La pelea Petro - Robledo

Así como hubo controversias en el centro, este domingo el precandidato presidencial Gustavo Petro dividió opiniones con Ángela María Robledo, quien fue su fórmula a la Vicepresidencia en 2018.

La diferencia surgió tras la salida de Sara Tufano, Juana Afanador e Imelda Daza, quienes hasta la semana pasada iban a aspirar al Congreso por la Colombia Humana. Robledo, al darse cuenta, le reclamó públicamente a Petro la no inclusión de ellas en las listas.