En medio de la presentación de la nueva bancada del Congreso de la República del Pacto Histórico, el candidato presidencial Gustavo Petro se refirió a la decisión del expresidente y jefe del partido Liberal, César Gaviria, de romper diálogos con la coalición de izquierda.

El candidato presidencial aseguró que la opinión que expresó su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, era una posición ideológica.

“Es una calificación de una corriente ideológica que le asigna a César Gaviria, es en la práctica en donde Gaviria puede reafirmarla o cambiarla. Indudablemente se hace el esfuerzo de un acuerdo programático con el progresismo, pues se deshace el neoliberalismo de la historia de Colombia y eso sería muy positivo para la paz”, expresó Petro a los medios de comunicación.

El candidato presidencial aseguró que continúa abierta la puerta del Pacto Histórico para hablar con el expresidente Liberal, y con otros sectores que crean y quieran hacer un cambio de Colombia.

“El Pacto es el diálogo con los que no son como nosotros, en toda la sociedad colombiana, un contrato social de millones de colombianos, nosotros no estamos excluyendo a nadie, siempre y cuando el objetivo sea cambiar a Colombia para volverla una potencia de la vida y no como han hecho hasta ahora convirtiéndola en un cementerio”, afirmó Petro.

El exalcalde de Bogotá aseguró que percibe que aún hay temores por parte de líderes políticos y de la sociedad en general de tomar una posición decidida en la campaña electoral: “Invito a estas fuerzas y a la ciudadanía que aún tiene esos temores lógicos, porque cambiar es romper una inercia. Colombia sería una nación inmensa si pudiera cambiar, hay que vencer el miedo”.