La colectividad, que estuvo conformada por dirigentes disidentes del Partido Liberal en Antioquia, alcanzó a tener cinco congresistas, la mayoría salpicados por nexos con grupos paramilitares. Precisamente, Mario Uribe fungió como director de la colectividad.

La solicitud presentada ante el CNE busca que le devuelvan la personería jurídica al partido teniendo en cuenta que –argumentaron–, no se pudieron presentar a las elecciones al Congreso de 2010 “por falta de garantías de seguridad” en las zonas donde tenían presencia y en las que habían obtenido su caudal electoral. Ante ello, dice el documento, optaron por no presentar a sus aspirantes para no exponerlos.

Sin embargo, según información divulgada por la emisora W Radio, la prueba que presentaron para dar cuenta de la supuesta situación de inseguridad que respalda la petición es un artículo de Wikipedia que detalla “el grave deterioro del orden público desde el año 2007″.