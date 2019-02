Matices de una izquierda dividida en Medellín

Sobre estas apreciaciones, el representante Gómez señaló que buscan hacerle daño al partido. “No voy a responder esa carta, la puso primero en sus redes en lugar en entregármela a mí. No hay ninguna prueba de que Víctor Correa sea fajardista. No sé qué otros intereses tenga, ella se fue del Polo hace mucho tiempo y no entiendo ahora por qué está tan interesada”, aseveró.

La concejal Múnera es la voz de oposición que más resuena en el Concejo Municipal. Ha hecho fuertes debates de control político y eso, parecía que le aseguraba el lugar como candidata de la izquierda.

Después de su renuncia a la precandidatura hace un mes, surgió la hipótesis de que le estaban cobrando no haberse sumado a Coalición Colombia el año pasado, cuando su colectividad se sumó a la campaña presidencial de Fajardo.

Para Restrepo, “esto es evidente. Múnera ha sido muy crítica frente a lo que ha pasado con Hidroituango y la responsabilidad del exgobernador Fajardo. Ella en las presidenciales se marginó de Coalición Colombia porque advirtió que detrás había una propuesta neoliberal”.

Su tesis no la comparte el congresista Gómez. “Eso no es cierto. Luz María no entró a la lista como candidata porque renunció a la aspiración antes del 17 de febrero. Dijo que sus amigos le habían dicho que era mejor estar en el Concejo, así que no me echen el cuento que no la elegimos por cobrar algo. Yo incluso dije que mal que hubiera renunciado porque le aportaba al debate”.

Sobre este particular, Múnera reconoció que no continuó en carrera porque “no vi el ambiente político para lograr la elección en el partido, y a mi no me gusta engañar a la gente con una precandidatura que no tenía las condiciones internas para que se diera”.

Al indagarle sobre la posibilidad de que le estén cobrando no haber apoyado a Coalición Colombia el año pasado, la concejal afirmó: “Eso es subjetivo y no tengo como comprobar eso, pero sí lo he sentido así, un cobro político por no apoyar a Fajardo”.