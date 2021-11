¿Fractura irreparable?

Reto de mantener el poder

A pesar de lo dicho por el miembro de Equipo por Colombia, lo cierto es que esa coalición no ha cerrado la puerta al uribismo y decidirá la próxima semana si el Centro Democrático entrará a sus filas, pues Char, Gutiérrez, Peñalosa y Toro no descartan aliarse con Uribe

De entrada Echeverry aseguró que en esa alianza no cabría el Centro Democrático, pero Uribe respondió que su partido “es útil” para Colombia, “trabaja por la democracia todos los días y la política no es un momento de impulsos sino un proceso permanente”.

LOS ASPIRANTES CONTESTARON ESTOS CINCO INTERROGANTES



1. ¿Cree que la impopularidad del gobierno del presidente Iván Duque tendrá que cargarla el candidato del Centro Democrático que salga elegido este lunes?



2. ¿Cuál es la propuesta o principal bandera que hace a su precandidatura novedosa frente a las otras cuatro precandidaturas que hay dentro de su partido?



3. ¿Cree que ha sido difícil que surja un referente dentro del Centro Democrático al que los electores vean como un heredero que represente las banderas de Álvaro Uribe?



4. ¿Si no sale victorioso este lunes estará dispuesto a ser fórmula vicepresidencial?, ¿o le interesaría conformar las listas a Congreso del Centro Democrático?



5. Si resulta elegido como el candidato del partido, ¿cuál será su postura frente al Acuerdo de Paz firmado con las Farc y cuál será su enfoque en materia de seguridad?



ALIRIO BARRERA

1. “No creo que afecte. Sin duda Iván Duque es una representación del partido y ha repuntado en seguridad y desarrollo económico. Hay cosas por corregir, pero ningún gobierno es perfecto”.

2. “Voy a bajar la pobreza del país como lo hice en Casanare siendo gobernador, allá la bajé del 56% al 18,3%. Lo distinto también es que soy nacido en el campo, fui desplazado por el conflicto y fui vendedor informal”.

3. “Tengo un vínculo cercano con Álvaro Uribe por temas como el campo, los caballos y el ganado. Sin embargo, todos los precandidatos estamos en la capacidad de representar sus banderas y los ideales uribistas”.



4. “Todavía no hay nada definido, no he analizado ninguna de las posibilidades. Si no soy elegido candidato, me sentaré a analizar qué otro camino hay y si finalmente no decido nada, en la finca lo que tengo es trabajo”.

5. “No voy a buscar acabar lo que se ha hecho, pero hay que exigir la verdad, justicia, reparación y no repetición, nada de eso se ha cumplido. En materia de seguridad hay que construir sobre lo hecho por el Gobierno”.



MARÍA FERNANDA CABAL

1. “La impopularidad puede generar una afectación, pero no será determinante. Lo que es determinante es el carácter del candidato, sus posturas frente a los desafíos que enfrenta Colombia y que seguirá enfrentando”.

2. “Solucionaré la falta de acceso a capital. La dignidad humana empieza por garantizar el acceso a un crédito que permite oportunidades de mercado. También será novedoso que una mujer tome las riendas del país”.

3. “No creo que haya sido difícil que alguien sea referente en el Centro Democrático con las banderas de Álvaro Uribe. Lo que ha sido difícil es ser el partido de gobierno sin ser tenidos en cuenta por Iván Duque”.

4. “Si no soy la elegida, tendré que pensar si regreso al Senado de la República o si contemplaré la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial porque hay una posibilidad, pero hay que esperar”.

5. “No hay que acabar con el Acuerdo de Paz, pero hay que reformarlo. No estoy de acuerdo con jueces parcializados juzgando militares en la JEP. En cuanto a seguridad hay que recomponer la inteligencia del Ejército”.



RAFAEL NIETO

1. “La impopularidad de Iván Duque nos va a afectar a todos, incluso a mí que llevo tres años distanciado de él, pero confío en que la recuperación económica cambie en algo la percepción que hay del Gobierno”.

2. “Hago énfasis en la pobreza y en buscar soluciones con conocimiento de esa realidad con datos, hechos y cifras que permitan que los proyectos de respuesta sean realizables, y le apostaré a la descentralización”.

3. “En general, los precandidatos representan bastante bien al uribismo con los matices propios de la coyuntura y de la personalidad de cada uno, pero fundamentalmente hay una coincidencia doctrinaria con Álvaro Uribe”.

4. “Si no salgo victorioso apoyaré a quien sea el candidato. La fórmula vicepresidencial debe ser de otro partido, por la consulta, estar en las listas del Senado es otra cuestión que habrá que estudiar más adelante”.

5. “No haré trizas el Acuerdo de Paz, pero haré reparos porque nos dijeron que habría verdad, justicia y reparación y eso nunca pasó. En seguridad lucharé contra el narcotráfico, que es la gasolina de los grupos ilegales”.



PALOMA VALENCIA

1. “No nos afectará. Las idea que nosotros representamos que son la seguridad, la confianza en el sector privado y la política social tienen que sobrepasar el proyecto del presidente Iván Duque”.

2. “Me diferencia el énfasis en la creación de oportunidades para los colombianos, enfocada en la necesidad de acompañar al microempresario que necesita más políticas públicas y acompañamiento del Estado”.

3. “Creo todo lo contrario. El Centro Democrático ha demostrado una enorme capacidad de creación de nuevos líderes referentes del uribismo. Es un partido que hoy tiene cinco precandidatos, como no los tiene otra colectividad”.

4. “Acompañaré al candidato que sea elegido. En principio siento que no seguiría en el Senado, pero no estoy cerrada a nada, uno en política tiene que estar dispuesto en ponerse el uniforme y seguir batallando”.

5. “Haré una gran reforma a la JEP, necesitamos que no haya criminales de lesa humanidad en el Congreso, y que que se cumpla con la verdad y justicia. En materia de seguridad hay que enfrentar más al narcotráfico”.



ÓSCAR IVÁN ZULUAGA

1. “No afectará. Somos partido de gobierno y hay que poner la cara y asumir responsabilidades en errores, pero creo que hay cosas muy positivas, la economía mejora y hay programas sociales importantes”.

2. “Buscaré las condiciones para crear el empleo que el país necesita y por esa vía reducir la pobreza. La gran propuesta que tengo en mente es crear dos millones de empleos dignos y bien remunerados”.

3. “Somos cinco precandidatos presidenciales, ningún partido tiene un proceso de estos. En lo personal llevo más de 20 años acompañando a Álvaro Uribe y fundé con él el Centro Democrático”.

4. “Si no soy ganador acataré el resultado y apoyaré al candidato elegido. Cualquier definición hacia adelante habrá que estudiarla con detalle porque los escenarios políticos no se pueden anticipar en este momento”.



5. “No acabaré con los firmado ni con la JEP, pero sí haré varios ajustes. Por otro lado, implementaré la seguridad democrática 2.0 que busca construir sobre los éxitos de los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque”.