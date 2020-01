Duque y el poder local, un matrimonio por necesidad

Para los expertos, la llegada de Quintero a la alcaldía cambia el tono entre la administración de Medellín y el Gobierno de Iván Duque, pero no necesariamente el fondo. Mientras la presidencia podía encontrar una voz afín en Federico Gutiérrez, el nuevo alcalde tiene un historial de distancia con el partido de Gobierno: respaldó a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial; se enfrentó al candidato del Centro Democrático, Alfredo Ramos, en las elecciones, e incluyó en su discurso de posesión una mención al Paro Nacional. Los hechos, sin embargo, no presentan una ruptura. Quintero fue uno de los tres primeros alcaldes electos en ser invitado por el presidente para reunirse con él (junto con los de Barranquilla y Bogotá). En ese encuentro, y en sus palabras de posesión, el mandatario local hizo énfasis en obras como el metro ligero de la 80 o el tren de cercanías para las que, de acuerdo con el consultor político Juan Sebastián Delgado, le interesa no tener al Gobierno lejos. Para lograr ese respaldo, según el experto, Quintero también podrá hacer uso de la influencia en partidos como el Liberal (por el que llegó como cuota al gabinete de Juan Manuel Santos), el Conservador, en el que empezó su trayectoria, y el Verde, al que se acercó por su hermano Miguel Andrés, exconcejal por ese movimiento.