Luego de la segunda vuelta presidencial, el excandidato Rodolfo Hernández, a través de un video publicado en sus redes sociales, señaló que aceptaba los resultados, mientras que su estratega de campaña, Ángel Beccassino, dio a conocer que el ingeniero haría parte del Senado, pero este lunes su opinión habría cambiado.

Según la Revista Semana, el exsecretario de Desarrollo Social en la Alcaldía de Bucaramanga de Rodolfo Hernández, Jorge Figueroa, declaró que luego de una conversación con el ingeniero, él le mencionó que no tenía intenciones de hacer parte de la curul en el Senado.

“Él me dijo que era como poner a Lionel Messi de arquero, que en el Senado no iba a sentirse bien y que no le aportaba ningún valor agregado al país que él fuera o no senador”, manifestó Jorge Figueroa a Semana.

Además, Figueroa agregó que Hernández le habría mencionado que el Congreso es parecido a una casa en la que viven locos, donde todos hablan y nadie escucha.