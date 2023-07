Cuestionado sobre el fallo del Ministerio Público y cómo podría llegar a afectar su aspiración, Hernández –en tono desafiante y visiblemente intimidatorio–, negó los alcances de la inhabilidad: “No me inhabilitó. Eso son mentiras suyas. Eso es su mente que dice eso”, reclamó el excandidato presidencial, quien llegó a señalar a la periodista en la cabeza.

Previamente, en medio del diálogo que sostuvo la comunicadora con Hernández, el candidato fue preguntado por la personería jurídica de su movimiento, Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA). “Pregunte allá en la Registraduría a ver cómo estamos”, dijo con soberbia.

Posteriormente, señaló que aún están analizando a quién apoyar para la Alcaldía de Bucaramanga y sobre el fallo de La Haya a favor de Colombia en su disputa marítima con Nicaragua, contestó con molestia: “De eso no estoy enterado totalmente, entonces no puedo opinar de lo que no tengo conocimiento”.