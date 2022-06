Durante los últimos días, antes de la primera vuelta presidencial y después de haber avanzado a la segunda vuelta que se realizará este 19 de junio, Rodolfo Hernández, a través de sus discursos y sus redes sociales, ha mencionado un lema que sería el mismo que utiliza el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“No robar, no mentir, no traicionar”, es el lema utilizado por el candidato a la presidencia, que sería el mismo al que utiliza el presidente de México en sus discursos y que implementa desde 2008.