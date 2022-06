En la discusión interna del Pacto habían tres fichas que sonaban para llegar a este cargo: Barreras; Gustavo Bolívar, cabeza de lista del Pacto en las elecciones legislativas, y Alexander López, senador electo y presidente del Polo Democrático.

“Respeto y acato la decisión pero no digan mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la ‘experiencia’. Pero no, no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”, crítico Bolívar.

La respuesta de Bolívar fue a la senadora María José Pizarro, quien había catalogado la postulación de Barreras como “concertada, democrática y dialogada”.