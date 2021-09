Los magistrados Jorge Ibáñez y Alejandro Linares aclararon su voto positivo en favor de tumbar la cadena perpetua. El primero le dijo a la Sala Plena que el constituyente (Congreso) no puede sobrepasar el “principio de no regresividad” que le impone el “Derecho Internacional de los Derechos Humamos”. Su argumento va a que la Corte –a su juicio– debió no solo tumbar el acto legislativo 01 de 2020, sino también pronunciarse de fondo: “La protección de los derechos de los niños no puede hacerse solo con fetichismo normativo”. Linares, por su parte, ultimaba en la noche de este jueves su aclaración.