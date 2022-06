“Él fue el que me llamó a mí diciendo que quería conversar. Nunca en mi vida he negociado en función de los votos (...) Nunca me he sentado a decir que tengo tantos votos y que por estos merezco algo”, detalló Fajardo en conversación con Caracol Radio.

Fajardo dijo en la emisora que la reunión que habían tenido no era una mera cortesía, aunque terminó en una “descortesía” por cuenta de Rodolfo, pues según dice el exgobernador de Antioquia este mintió porque no se le impuso ningún programa de gobierno. Simplemente se trataba de un documento que los dos equipos habían convenido.

Por otro lado, Fajardo aseguró que nunca hablaron sobre cuotas políticas o puestos al interior de un posible gobierno de Rodolfo Hernández. “Yo nunca me he sentado en la vida a decir que yo tengo tantos votos y por esos votos me merezco algo... si hablamos nosotros es alrededor de propuestas y temas”.

Aunque el matemático no ha decretado su voto, quienes integraron la Centro Esperanza ya empezaron a tomar rumbo para la contienda final. Sergio Fajardo no tiene alianzas con Rodolfo Hernández, pero ya ratificó que no apoyará por Gustavo Petro en la segunda vuelta, una determinación que deja una resolución abierta para su voto.

Justamente, el Nuevo Liberalismo de los hermanos Galán afirmó que respaldará a Hernández porque lo consideran como una opción de centro y está por definirse el rumbo del exministro Juan Fernando Cristo, del exgobernador de Boyacá Carlos Amaya y del senador Jorge Robledo.

De estos, Amaya y Robledo han sido críticos de Gustavo Petro, aunque vale anotar que el del Pacto Histórico ya selló una alianza del sector del matemático: la de Alejandro Gaviria.